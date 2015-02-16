رغم الرفض الروسي.. أمريكا ستؤيد أوكرانيا إذا قررت الانضمام لـ"الناتو"

"شيرمان" لفتت إلى أن واشنطن لن تحدد مصير كييف

أعلنت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستؤيد أي قرار تتخذه أوكرانيا بشأن عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو القرار الذي ترى فيه روسيا خطورة على أمنها.

وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، قالت "شيرمان": "في 15 فبراير سمعنا مجدداً من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تريد الانضمام إلى الناتو، وأنه خيار للشعب الأوكراني، ونحن من جانبنا سنؤيد أي خيار للشعب والحكومة الأوكرانيين".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة لن تقرر مصير أوكرانيا من وراء ظهرها، وهو مبدأ ينطبق على انضمامها إلى "الناتو" أيضاً.