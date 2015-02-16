النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رغم الرفض الروسي.. أمريكا ستؤيد أوكرانيا إذا قررت الانضمام لـ"الناتو"

"شيرمان" لفتت إلى أن واشنطن لن تحدد مصير كييف

أعلنت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستؤيد أي قرار تتخذه أوكرانيا بشأن عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو القرار الذي ترى فيه روسيا خطورة على أمنها.

وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، قالت "شيرمان": "في 15 فبراير سمعنا مجدداً من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تريد الانضمام إلى الناتو، وأنه خيار للشعب الأوكراني، ونحن من جانبنا سنؤيد أي خيار للشعب والحكومة الأوكرانيين".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة لن تقرر مصير أوكرانيا من وراء ظهرها، وهو مبدأ ينطبق على انضمامها إلى "الناتو" أيضاً.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رغم الرفض الروسي.. أمريكا ستؤيد أوكرانيا إذا قررت الانضمام لـ"الناتو"
سبق

أعلنت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستؤيد أي قرار تتخذه أوكرانيا بشأن عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو القرار الذي ترى فيه روسيا خطورة على أمنها.

وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، قالت "شيرمان": "في 15 فبراير سمعنا مجدداً من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تريد الانضمام إلى الناتو، وأنه خيار للشعب الأوكراني، ونحن من جانبنا سنؤيد أي خيار للشعب والحكومة الأوكرانيين".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة لن تقرر مصير أوكرانيا من وراء ظهرها، وهو مبدأ ينطبق على انضمامها إلى "الناتو" أيضاً.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
04:53 PM

رغم الرفض الروسي.. أمريكا ستؤيد أوكرانيا إذا قررت الانضمام لـ"الناتو"

"شيرمان" لفتت إلى أن واشنطن لن تحدد مصير كييف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,146

أعلنت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستؤيد أي قرار تتخذه أوكرانيا بشأن عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو القرار الذي ترى فيه روسيا خطورة على أمنها.

وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، قالت "شيرمان": "في 15 فبراير سمعنا مجدداً من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تريد الانضمام إلى الناتو، وأنه خيار للشعب الأوكراني، ونحن من جانبنا سنؤيد أي خيار للشعب والحكومة الأوكرانيين".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة لن تقرر مصير أوكرانيا من وراء ظهرها، وهو مبدأ ينطبق على انضمامها إلى "الناتو" أيضاً.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة