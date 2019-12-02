بالصور.. أمطار جدة تستنفر "المدني".. سرحان: لا بلاغات حتى الآن

بدء تطبيق الخطة التنفيذية لمواجهة الحالة الماطرة مع الجهات ذات العلاقة

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، عن أنه يتابع تقارير الحالة الجوية المطرية الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة على محافظة جدة وبحرة وخليص.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن هطول الأمطار على محافظة جدة، بدأ عند الساعة السابعة من صباح اليوم، ولا تزال فرصة هطول الأمطار قائمة؛ فيما تراوحت نِسَبها اليوم على محافظة جدة وبحرة والكامل من خفيفة إلى متوسطة؛ فيما تركزت الأمطار على وسط وجنوب محافظة جدة.

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، أكد سرحان أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات تُذكر ولله الحمد.

وأضاف: تماشيًا مع الحالة المطرية؛ فقد تم تطبيق أوامر العمليات الخاصة بنشر مهمات الأمطار، وكذلك تطبيق الخطة التنفيذية لمواجهة حالات الأمطار مع الجهات ذات العلاقة، مع تواجد جميع مندوبي الجهات ذات العلاقة بمقر الدفاع المدني.

وأهاب المتحدث باسم مدني منطقة مكة المكرمة بكل المواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مصادر التيار الكهربائي أثناء وبعد هطول الأمطار، وعدم القيام بأعمال الصيانة على الأسطح أثناء نشاط الرياح السطحية، وكذلك هطول الأمطار، والابتعاد عن المجسمات الجمالية على الشواطئ واللوحات الإعلانية والمظلات الواقية للعربات، وعدم أخذها ساترًا واقيًا عن الرياح السطحية وهطول الأمطار.