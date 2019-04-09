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"زمان" يناقش مع وفد جامعة جورج واشنطن تنفيذ الخدمات الاستشارية

مدير جامعة الطائف: حرصاء على الشراكات الدولية ونقل التجارب الناجحة

أكّد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ حرص الجامعة على عقد الشراكات الدولية مع الجامعات العالمية ذات التجارب الناجحة علمياً وأكاديمياً، للاستفادة من تجاربها وخبراتها في صناعة التحول الذي بدأته جامعة الطائف، لمواكبة توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

وشدد مدير جامعة الطائف، خلال لقائه فريقاً من جامعة جورج واشنطن الأميركية، على حرص الجامعة على تطبيق أفضل الأساليب لتطوير العملية التعليمية والتدريسية في التعليم العالي، ووسائل إثراء الحياة الجامعية، وتبادل الخبرات وتطوير البرامج الأكاديمية وتقديمها بالشراكة بين جامعة الطائف والجامعات الأخرى، والاستفادة من أحدث الممارسات المتميزة في تقويم العلمية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية.

واطلع مدير جامعة الطائف خلال اللقاء على سير تنفيذ عقد الخدمات الاستشارية المقدمة من جامعة جورج واشنطن، ومستقبل علاقات التعاون بين الجامعتين، وبرنامج ورش العمل والدورات التدريبية المقدمة لمنسوبي الجامعة.

وشاركت في اللقاء المديرة التنفيذية لبرنامج التعاون الطبي الدولي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن الدكتورة هدى أياس؛ ونائبها البروفيسور ستانلي نول؛ اللذان يزوران جامعة الطائف لمتابعة تنفيذ بنود الخدمات الاستشارية المتفق عليها بين الطرفين لمصلحة الكليات الصحية والطبية بجامعة الطائف، والتي تتمثل في استشارات في الاعتماد الأكاديمي، التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، وتقييم واستعراض المناهج للبرامج الأكاديمية، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات.

وتشمل الخدمات الاستشارية "تطوير البرنامج الأكاديمي وتقويمه، وتقويم الطلاب وإدارة التقويم والقياس، وتدريس إستراتيجيات وطرق التعلم في الطب، وسبل تطوير المهارات الأكاديمية، وأساليب تقديم التغذية الراجعة للطلاب، واستخدام التكنولوجيا في تصميم المناهج وتطويرها، وإدارة مصادر التعلم".

وعقد وفد جامعة جورج واشنطن عدداً من الاجتماعات على هامش الزيارة مع وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري؛ ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني؛ وعميدة التعاون الدولي الدكتورة هيفاء النفيعي؛ وعميد التطوير الجامعي الدكتور عوض الجعيد؛ وعميد البحث العلمي الدكتور خالد السواط؛ وعمداء ووكلاء الكليات الطبية والصحية.

وناقشت الاجتماعات سبل تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب السريري والعملي لطلبة الكليات الصحية والطبية، والتعاون في المجال البحثي والتطويري والاعتماد الأكاديمي، وطرق تطوير وتميز أعضاء هيئة التدريس بما يتوافق مع تحقيق رؤية ٢٠٣٠ ومتطلبات الاعتماد.

وعقدت اجتماعات مكثفة مع كل كلية صحية وطبية على حدة لتبادل الخبرات وبحث أوجه التعاون المستقبلية.

هذا وقد قدم فريق من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جورج واشنطن، ضم كلاً من استشاري جراحة الصدر البروفيسور كييث مورتمان؛ والبروفيسور وفا هرووك؛ والدكتورة سمر ناصر؛ خلال زيارته جامعة الطائف، ورش عمل عدة استهدفت جميع أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف.

وتضمنت موضوعات ورش العمل استخدام الواقع الافتراضي في التعليم الطبي والصحي، والتعليم المبني على الكفايات، وطرق تزويد التغذية الراجعة للطلبة والمتدربين وأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية وتأهيل الطلبة لسوق العمل.

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"زمان" يناقش مع وفد جامعة جورج واشنطن تنفيذ الخدمات الاستشارية
سبق

أكّد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ حرص الجامعة على عقد الشراكات الدولية مع الجامعات العالمية ذات التجارب الناجحة علمياً وأكاديمياً، للاستفادة من تجاربها وخبراتها في صناعة التحول الذي بدأته جامعة الطائف، لمواكبة توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

وشدد مدير جامعة الطائف، خلال لقائه فريقاً من جامعة جورج واشنطن الأميركية، على حرص الجامعة على تطبيق أفضل الأساليب لتطوير العملية التعليمية والتدريسية في التعليم العالي، ووسائل إثراء الحياة الجامعية، وتبادل الخبرات وتطوير البرامج الأكاديمية وتقديمها بالشراكة بين جامعة الطائف والجامعات الأخرى، والاستفادة من أحدث الممارسات المتميزة في تقويم العلمية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية.

واطلع مدير جامعة الطائف خلال اللقاء على سير تنفيذ عقد الخدمات الاستشارية المقدمة من جامعة جورج واشنطن، ومستقبل علاقات التعاون بين الجامعتين، وبرنامج ورش العمل والدورات التدريبية المقدمة لمنسوبي الجامعة.

وشاركت في اللقاء المديرة التنفيذية لبرنامج التعاون الطبي الدولي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن الدكتورة هدى أياس؛ ونائبها البروفيسور ستانلي نول؛ اللذان يزوران جامعة الطائف لمتابعة تنفيذ بنود الخدمات الاستشارية المتفق عليها بين الطرفين لمصلحة الكليات الصحية والطبية بجامعة الطائف، والتي تتمثل في استشارات في الاعتماد الأكاديمي، التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، وتقييم واستعراض المناهج للبرامج الأكاديمية، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات.

وتشمل الخدمات الاستشارية "تطوير البرنامج الأكاديمي وتقويمه، وتقويم الطلاب وإدارة التقويم والقياس، وتدريس إستراتيجيات وطرق التعلم في الطب، وسبل تطوير المهارات الأكاديمية، وأساليب تقديم التغذية الراجعة للطلاب، واستخدام التكنولوجيا في تصميم المناهج وتطويرها، وإدارة مصادر التعلم".

وعقد وفد جامعة جورج واشنطن عدداً من الاجتماعات على هامش الزيارة مع وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري؛ ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني؛ وعميدة التعاون الدولي الدكتورة هيفاء النفيعي؛ وعميد التطوير الجامعي الدكتور عوض الجعيد؛ وعميد البحث العلمي الدكتور خالد السواط؛ وعمداء ووكلاء الكليات الطبية والصحية.

وناقشت الاجتماعات سبل تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب السريري والعملي لطلبة الكليات الصحية والطبية، والتعاون في المجال البحثي والتطويري والاعتماد الأكاديمي، وطرق تطوير وتميز أعضاء هيئة التدريس بما يتوافق مع تحقيق رؤية ٢٠٣٠ ومتطلبات الاعتماد.

وعقدت اجتماعات مكثفة مع كل كلية صحية وطبية على حدة لتبادل الخبرات وبحث أوجه التعاون المستقبلية.

هذا وقد قدم فريق من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جورج واشنطن، ضم كلاً من استشاري جراحة الصدر البروفيسور كييث مورتمان؛ والبروفيسور وفا هرووك؛ والدكتورة سمر ناصر؛ خلال زيارته جامعة الطائف، ورش عمل عدة استهدفت جميع أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف.

وتضمنت موضوعات ورش العمل استخدام الواقع الافتراضي في التعليم الطبي والصحي، والتعليم المبني على الكفايات، وطرق تزويد التغذية الراجعة للطلبة والمتدربين وأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية وتأهيل الطلبة لسوق العمل.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
01:18 PM

"زمان" يناقش مع وفد جامعة جورج واشنطن تنفيذ الخدمات الاستشارية

مدير جامعة الطائف: حرصاء على الشراكات الدولية ونقل التجارب الناجحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أكّد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ حرص الجامعة على عقد الشراكات الدولية مع الجامعات العالمية ذات التجارب الناجحة علمياً وأكاديمياً، للاستفادة من تجاربها وخبراتها في صناعة التحول الذي بدأته جامعة الطائف، لمواكبة توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

وشدد مدير جامعة الطائف، خلال لقائه فريقاً من جامعة جورج واشنطن الأميركية، على حرص الجامعة على تطبيق أفضل الأساليب لتطوير العملية التعليمية والتدريسية في التعليم العالي، ووسائل إثراء الحياة الجامعية، وتبادل الخبرات وتطوير البرامج الأكاديمية وتقديمها بالشراكة بين جامعة الطائف والجامعات الأخرى، والاستفادة من أحدث الممارسات المتميزة في تقويم العلمية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية.

واطلع مدير جامعة الطائف خلال اللقاء على سير تنفيذ عقد الخدمات الاستشارية المقدمة من جامعة جورج واشنطن، ومستقبل علاقات التعاون بين الجامعتين، وبرنامج ورش العمل والدورات التدريبية المقدمة لمنسوبي الجامعة.

وشاركت في اللقاء المديرة التنفيذية لبرنامج التعاون الطبي الدولي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن الدكتورة هدى أياس؛ ونائبها البروفيسور ستانلي نول؛ اللذان يزوران جامعة الطائف لمتابعة تنفيذ بنود الخدمات الاستشارية المتفق عليها بين الطرفين لمصلحة الكليات الصحية والطبية بجامعة الطائف، والتي تتمثل في استشارات في الاعتماد الأكاديمي، التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، وتقييم واستعراض المناهج للبرامج الأكاديمية، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات.

وتشمل الخدمات الاستشارية "تطوير البرنامج الأكاديمي وتقويمه، وتقويم الطلاب وإدارة التقويم والقياس، وتدريس إستراتيجيات وطرق التعلم في الطب، وسبل تطوير المهارات الأكاديمية، وأساليب تقديم التغذية الراجعة للطلاب، واستخدام التكنولوجيا في تصميم المناهج وتطويرها، وإدارة مصادر التعلم".

وعقد وفد جامعة جورج واشنطن عدداً من الاجتماعات على هامش الزيارة مع وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري؛ ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني؛ وعميدة التعاون الدولي الدكتورة هيفاء النفيعي؛ وعميد التطوير الجامعي الدكتور عوض الجعيد؛ وعميد البحث العلمي الدكتور خالد السواط؛ وعمداء ووكلاء الكليات الطبية والصحية.

وناقشت الاجتماعات سبل تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب السريري والعملي لطلبة الكليات الصحية والطبية، والتعاون في المجال البحثي والتطويري والاعتماد الأكاديمي، وطرق تطوير وتميز أعضاء هيئة التدريس بما يتوافق مع تحقيق رؤية ٢٠٣٠ ومتطلبات الاعتماد.

وعقدت اجتماعات مكثفة مع كل كلية صحية وطبية على حدة لتبادل الخبرات وبحث أوجه التعاون المستقبلية.

هذا وقد قدم فريق من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جورج واشنطن، ضم كلاً من استشاري جراحة الصدر البروفيسور كييث مورتمان؛ والبروفيسور وفا هرووك؛ والدكتورة سمر ناصر؛ خلال زيارته جامعة الطائف، ورش عمل عدة استهدفت جميع أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف.

وتضمنت موضوعات ورش العمل استخدام الواقع الافتراضي في التعليم الطبي والصحي، والتعليم المبني على الكفايات، وطرق تزويد التغذية الراجعة للطلبة والمتدربين وأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية وتأهيل الطلبة لسوق العمل.

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