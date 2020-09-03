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حجب قناة تلفزيونية تركية بعدما انتقد ضيفها "أردوغان"

"كيليج": معتقدات رئيس الجمهورية لا علاقة لها بالإسلام

أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية قرارًا بحجب قناة "TELE 1" ووقف بثها خمسة أيام، كعقوبة على اتهام أحد الضيوف للرئيس رجب أردوغان بالسعي وراء إقامة "سلطنة عثمانية"، مع تحذير القناة بإلغاء ترخيص القناة نهائيًا في حالة تكرر ذلك.

ووفق صحيفة "زمان" فقد كان خبراء مراقبة القنوات التلفزيونية في تركيا، قد تقدموا بشكوى ضد القناة، بسبب استخدامها بعض العبارات التي وصفوها بـ"غير المقبولة" في حق رئاسة هيئة الشؤون الدينية" والرئيس أردوغان خلال برنامج تلفزيوني أذيع في 30 أبريل و24 مايو الماضيين.

واعتبر الخبراء تصريحات ضيف البرلمان جميل كيليج، بمثابة استخدام للغة عنصرية تؤجج الحقد والكراهية بين المواطنين، حيث كان الضيف قال خلال البرنامج: هناك محاولات لتأسيس نظام ثيروقراطي/ديني. يريدون تأسيس نظام خلافة سلطاني في تركيا. لكني أرى أن هيئة الشؤون الدينية لا تمثل المسلمين، على سبيل المثال. وقد أرى أن المعتقدات الدينية الشخصية لرئيس الجمهورية لا علاقة لها مع الإسلام. فهل يحاول رئيس الجمهورية أن يكون سلطانًا مثل معاوية؟، على حد تعبيره.

هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرئيس رجب أردوغان

الرئيسية/ أخبار العالم

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حجب قناة تلفزيونية تركية بعدما انتقد ضيفها "أردوغان"
سبق

أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية قرارًا بحجب قناة "TELE 1" ووقف بثها خمسة أيام، كعقوبة على اتهام أحد الضيوف للرئيس رجب أردوغان بالسعي وراء إقامة "سلطنة عثمانية"، مع تحذير القناة بإلغاء ترخيص القناة نهائيًا في حالة تكرر ذلك.

ووفق صحيفة "زمان" فقد كان خبراء مراقبة القنوات التلفزيونية في تركيا، قد تقدموا بشكوى ضد القناة، بسبب استخدامها بعض العبارات التي وصفوها بـ"غير المقبولة" في حق رئاسة هيئة الشؤون الدينية" والرئيس أردوغان خلال برنامج تلفزيوني أذيع في 30 أبريل و24 مايو الماضيين.

واعتبر الخبراء تصريحات ضيف البرلمان جميل كيليج، بمثابة استخدام للغة عنصرية تؤجج الحقد والكراهية بين المواطنين، حيث كان الضيف قال خلال البرنامج: هناك محاولات لتأسيس نظام ثيروقراطي/ديني. يريدون تأسيس نظام خلافة سلطاني في تركيا. لكني أرى أن هيئة الشؤون الدينية لا تمثل المسلمين، على سبيل المثال. وقد أرى أن المعتقدات الدينية الشخصية لرئيس الجمهورية لا علاقة لها مع الإسلام. فهل يحاول رئيس الجمهورية أن يكون سلطانًا مثل معاوية؟، على حد تعبيره.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
04:04 PM

حجب قناة تلفزيونية تركية بعدما انتقد ضيفها "أردوغان"

"كيليج": معتقدات رئيس الجمهورية لا علاقة لها بالإسلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية قرارًا بحجب قناة "TELE 1" ووقف بثها خمسة أيام، كعقوبة على اتهام أحد الضيوف للرئيس رجب أردوغان بالسعي وراء إقامة "سلطنة عثمانية"، مع تحذير القناة بإلغاء ترخيص القناة نهائيًا في حالة تكرر ذلك.

ووفق صحيفة "زمان" فقد كان خبراء مراقبة القنوات التلفزيونية في تركيا، قد تقدموا بشكوى ضد القناة، بسبب استخدامها بعض العبارات التي وصفوها بـ"غير المقبولة" في حق رئاسة هيئة الشؤون الدينية" والرئيس أردوغان خلال برنامج تلفزيوني أذيع في 30 أبريل و24 مايو الماضيين.

واعتبر الخبراء تصريحات ضيف البرلمان جميل كيليج، بمثابة استخدام للغة عنصرية تؤجج الحقد والكراهية بين المواطنين، حيث كان الضيف قال خلال البرنامج: هناك محاولات لتأسيس نظام ثيروقراطي/ديني. يريدون تأسيس نظام خلافة سلطاني في تركيا. لكني أرى أن هيئة الشؤون الدينية لا تمثل المسلمين، على سبيل المثال. وقد أرى أن المعتقدات الدينية الشخصية لرئيس الجمهورية لا علاقة لها مع الإسلام. فهل يحاول رئيس الجمهورية أن يكون سلطانًا مثل معاوية؟، على حد تعبيره.

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