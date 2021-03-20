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وزير الصحة الباكستاني يعلن إصابة عمران خان بـ"كورونا"

وسط مناشدات للمواطنين بتوخي الحذر خلال الموجة الثالثة

أعلن وزير الصحة الباكستاني ظفرا ميزرا، اليوم السبت إصابة، رئيس الوزراء عمران خان، بفيروس "كورونا".

وبحسب ما أورده موقع "جيو نيوز" الباكستاني، قال مكتب رئيس الوزراء: إن "خان" أصيب بفيروس كورونا يوم الخميس.

من ناحيته قال عبد الباري خان الرئيس التنفيذي لمستشفى "إندوس": رئيس الوزراء رجل سليم وسوف يتعافى دون مشاكل.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد ناشد المواطنين الاستمرار في اتخاذ الحيطة في مواجهة الموجة الثالثة من الوباء.

وكانت باكستان قد تسلمت الأربعاء الماضي دفعة جديدة تبلغ 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس "كوفيد 19" من الصين.

وارتفعت حصيلة إصابات كورونا إلى 623 ألف حالة، توفي منهم ما يقرب من 14 ألف حالة وفاة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الصحة الباكستاني يعلن إصابة عمران خان بـ"كورونا"
سبق

أعلن وزير الصحة الباكستاني ظفرا ميزرا، اليوم السبت إصابة، رئيس الوزراء عمران خان، بفيروس "كورونا".

وبحسب ما أورده موقع "جيو نيوز" الباكستاني، قال مكتب رئيس الوزراء: إن "خان" أصيب بفيروس كورونا يوم الخميس.

من ناحيته قال عبد الباري خان الرئيس التنفيذي لمستشفى "إندوس": رئيس الوزراء رجل سليم وسوف يتعافى دون مشاكل.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد ناشد المواطنين الاستمرار في اتخاذ الحيطة في مواجهة الموجة الثالثة من الوباء.

وكانت باكستان قد تسلمت الأربعاء الماضي دفعة جديدة تبلغ 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس "كوفيد 19" من الصين.

وارتفعت حصيلة إصابات كورونا إلى 623 ألف حالة، توفي منهم ما يقرب من 14 ألف حالة وفاة.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
01:17 PM

وزير الصحة الباكستاني يعلن إصابة عمران خان بـ"كورونا"

وسط مناشدات للمواطنين بتوخي الحذر خلال الموجة الثالثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الباكستاني ظفرا ميزرا، اليوم السبت إصابة، رئيس الوزراء عمران خان، بفيروس "كورونا".

وبحسب ما أورده موقع "جيو نيوز" الباكستاني، قال مكتب رئيس الوزراء: إن "خان" أصيب بفيروس كورونا يوم الخميس.

من ناحيته قال عبد الباري خان الرئيس التنفيذي لمستشفى "إندوس": رئيس الوزراء رجل سليم وسوف يتعافى دون مشاكل.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد ناشد المواطنين الاستمرار في اتخاذ الحيطة في مواجهة الموجة الثالثة من الوباء.

وكانت باكستان قد تسلمت الأربعاء الماضي دفعة جديدة تبلغ 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس "كوفيد 19" من الصين.

وارتفعت حصيلة إصابات كورونا إلى 623 ألف حالة، توفي منهم ما يقرب من 14 ألف حالة وفاة.

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