"الشيوخ الأمريكي": الحوثيون وكلاء إيران يزعزعون الاستقرار ويستهدفون المدنيين بالسعودية

أكدوا أن طهران تبحث عن الفوضى.. وسلوكها التخريبي بالمنطقة يجب أن يتوقف

أكد عضو لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون الخارجية، السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، أن ميليشيا الحوثي هم وكلاء إيران، ويزعزعون استقرار المنطقة، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، قال "روبيو" تعليقًا على تحرير شبوة: إن الميليشيات المدعومة من طهران تستهدف السعودية، والمدنيين فيها.. مضيفًا: "طالما بقي الحوثيون قوة بالوكالة للإيرانيين فسنواجه مشكلة".

وأوضح عضو لجنة مجلس الشيوخ الأميركي للشؤون الخارجية، السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، أن ميليشيا الحوثي هم وكلاء إيران ويزعزعون استقرار المنطقة.

بدوره، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن الإيرانيون هم أصل الكثير من الشر في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "طهران استخدمت الحوثيون كوكلاء لتقطيع أوصال اليمن"، مؤكداً أن الإيرانيون هددوا الجيران كثيرا بسبب الحرب في اليمن.

وأضاف "على العالم أن ينبه إيران إلى أن سلوكها التخريبي يجب أن يتوقف"، مبيناً أن طهران تبحث عن الفوضى.

وكذلك، قال السيناتور الجمهوري رون جونسون "نحب رؤية السلام في اليمن.. لكن إيران لا تساعد".

ومن جانبه، أكد السيناتور الديمقراطي بن كاردن، عضو لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية أن الوضع في اليمن مأساوي. وقال إن المساعدات الإنسانية ضرورة.

وكانت قيادة ألوية العمالقة، أعلنت مساء الاثنين، استكمال تحرير محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، بعد الانتهاء من تحرير مديرية "عين"، آخر معاقل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في المحافظة.

وأكدت في بيان استكمال المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العمليات، موضحة أنه بذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل.

وأعلن الناطق باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي، من شبوة بعد تحريرها من الميليشيات الحوثية، انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" اليوم الثلاثاء، موضحاً أنها ليست عملية عسكرية، بل إنمائية من أجل الاعتناء بالشعب اليمني، مشددا على أهمية العمل الإنساني والإغاثي في البلاد، سواء في شبوة المحررة أو مأرب التي تضم آلاف النازحين، بالإضافة إلى غيرها من المناطق.

وأوضح أن التحالف دعم عمليات الجيش ولا يزال من أجل تطهير البلاد من تلك الميليشيات، ودعم الحكومة الشرعية، لصالح اليمنيين أجمع.