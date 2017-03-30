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"الصحة": تسجيل 556 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 410 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" عن تقرير كورونا: نواصل رصد تزايد في تسجيل الحالات

قالت: ندعو الجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بالإجراءات الاحترازية

قالت الصحة إنها لاتزال ترصد تزايدًا في خارطة الإصابات في المملكة، وأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يُعد أمرًا مهمًا جدًا في هذه المرحلة، مهيبةً بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعاً لانتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

‬وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (556) حالة مؤكدة وتعافي (410) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5045) حالة، منها (694) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (389422) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (377714) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6663) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (57262) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" عن تقرير كورونا: نواصل رصد تزايد في تسجيل الحالات
سبق

قالت الصحة إنها لاتزال ترصد تزايدًا في خارطة الإصابات في المملكة، وأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يُعد أمرًا مهمًا جدًا في هذه المرحلة، مهيبةً بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعاً لانتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

‬وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (556) حالة مؤكدة وتعافي (410) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5045) حالة، منها (694) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (389422) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (377714) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6663) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (57262) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
03:59 PM

"الصحة" عن تقرير كورونا: نواصل رصد تزايد في تسجيل الحالات

قالت: ندعو الجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,675

قالت الصحة إنها لاتزال ترصد تزايدًا في خارطة الإصابات في المملكة، وأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يُعد أمرًا مهمًا جدًا في هذه المرحلة، مهيبةً بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعاً لانتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

‬وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (556) حالة مؤكدة وتعافي (410) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5045) حالة، منها (694) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (389422) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (377714) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6663) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (57262) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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