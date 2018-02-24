ماراثون الرياض.. الإثيوبي "تاميرا مولا" يطير بجائزة المليون ريال

عبدالله الجود فاز بالمركز الأول وسيارة في سباق المحترفين المواطنين

فاز العداء الإثيوبي تاميرا مولا بالمركز الأول في سباق المحترفين مسار 21 كم بماراثون الرياض الدولي وحصل على جائزة قدرها مليون ريال.

كما فاز المتسابق السعودي عبدالله الجود بالمركز الأول في سباق المحترفين (المواطنين) مسار 21 كم وحصل على جائزة السيارة.

وكان قد انطلق صباح اليوم سباق "ماراثون الرياض الدولي"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، والذي يعد إحدى المبادرات التي أعلنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في الفترة القريبة الماضية.

ووجَّه "آل الشيخ" بتخصيص جوائز ضخمة، تعد الأكبر والأضخم على مستوى العالم، في مثل هذه المنافسات، وذلك بتقديم مبلغ مليون ريال للفائز بالمركز الأول، ومليون ريال آخر لبقية المراكز الأخرى، إضافة إلى تخصيص ثلاث سيارات جوائز عينية للمتسابقين الذين وصل عددهم لقرابة الـ 30 ألف متسابق من سعوديين ومقيمين، وكذلك من عدائين دوليين من مختلف دول العالم.