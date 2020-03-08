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بسبب كورونا.. إجراءات احترازية بـ٢٠ ألف مرفق تجاري وسياحي بالطائف

شملت المطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات والتموينات والأسواق التجارية

وجّه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، كافة الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية، باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا.

وطالب آل هميل بتعميم ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على كافة الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك؛ كالمطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة والتموينات والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والترويحية والسياحية.

وتم إلزام هذه الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها، بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز.

ونفذت البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية، وتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين، والتي تصل إلى الإغلاق؛ حيث ستشمل الجولات أكثر من ٢٠ ألف مرفق بأرجاء المدينة والضواحي والطرق العامة والسريعة، ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروسات والعدوى.

وبيّنت أمانة الطائف أنها اتخذت إجراءات وقائية سريعة ومكثفة بالمسالخ البلدية والحدائق والمنتزهات والمرافق العامة ودورات المياه بالشوارع الرئيسة، وشرعت في أعمال التعقيم والوقاية ووضع أجهزة للتعقيم وتخصيص فرق ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات؛ حفاظًا على الصحة العامة.

أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب كورونا.. إجراءات احترازية بـ٢٠ ألف مرفق تجاري وسياحي بالطائف
سبق

وجّه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، كافة الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية، باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا.

وطالب آل هميل بتعميم ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على كافة الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك؛ كالمطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة والتموينات والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والترويحية والسياحية.

وتم إلزام هذه الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها، بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز.

ونفذت البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية، وتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين، والتي تصل إلى الإغلاق؛ حيث ستشمل الجولات أكثر من ٢٠ ألف مرفق بأرجاء المدينة والضواحي والطرق العامة والسريعة، ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروسات والعدوى.

وبيّنت أمانة الطائف أنها اتخذت إجراءات وقائية سريعة ومكثفة بالمسالخ البلدية والحدائق والمنتزهات والمرافق العامة ودورات المياه بالشوارع الرئيسة، وشرعت في أعمال التعقيم والوقاية ووضع أجهزة للتعقيم وتخصيص فرق ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات؛ حفاظًا على الصحة العامة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:20 PM

بسبب كورونا.. إجراءات احترازية بـ٢٠ ألف مرفق تجاري وسياحي بالطائف

شملت المطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات والتموينات والأسواق التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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وجّه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، كافة الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية، باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا.

وطالب آل هميل بتعميم ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على كافة الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك؛ كالمطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة والتموينات والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والترويحية والسياحية.

وتم إلزام هذه الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها، بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز.

ونفذت البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية، وتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين، والتي تصل إلى الإغلاق؛ حيث ستشمل الجولات أكثر من ٢٠ ألف مرفق بأرجاء المدينة والضواحي والطرق العامة والسريعة، ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروسات والعدوى.

وبيّنت أمانة الطائف أنها اتخذت إجراءات وقائية سريعة ومكثفة بالمسالخ البلدية والحدائق والمنتزهات والمرافق العامة ودورات المياه بالشوارع الرئيسة، وشرعت في أعمال التعقيم والوقاية ووضع أجهزة للتعقيم وتخصيص فرق ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات؛ حفاظًا على الصحة العامة.

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