النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتقال الأمريكية التي هاجمت الطالبة السعودية بشكل وحشي بسبب الحجاب

المتهمة حاولت خنقها بالحجاب وتهرّبت من حضور جلسات المحكمة

أعلنت السلطات الأمنية في ولاية أوريغون الأمريكية، اعتقالها فتاة أمريكية (23 عاماً) بتهم عدة بعد اعتدائها على طالبة سعودية (24 عاماً) بسبب الحجاب.

وقالت الشرطة إن المتهمة ياسمين رينيه كامبل؛ تهرّبت من حضور جلسات المحاكمة وقامت بتغيير مقر إقامتها، وصدر بحقها أمر اعتقال من قِبل المحكمة، وتمكنت الجهات الأمنية مساء يوم الإثنين من إلقاء القبض عليها.

تم حجز كامبل؛ في سجن مقاطعة مولتنوماه بتهمتَي التخويف من الدرجة الثانية، وتهمة محاولة واحدة للاختطاف، وتهمة واحدة من المضايقات، وتهمة جنائية من الدرجة الثالثة.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن المتهمة قامت باعتداءٍ وحشي ضدّ الطالبة السعودية، وقامت بنزع حجابها وخنقها به قبل أن تتخلص منها الضحية وتحاول إبعادها عنها.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة مقاطعة مولتنوماه، إن الهجوم وقع في 12 نوفمبر 2019 في محطة للسكك الحديدية في منطقة 900 جنوب وسط مدينة بورتلاند، وإن الطالبة أبلغت السلطات الأمنية بتعرُّضها لهجوم من قِبل إحدى الفتيات وقيامها بسحب حجابها ومحاولة خنقها به.

اعتقال فتاة أمريكية اعتداء على طالبة سعودية ولاية أوريغون الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اعتقال الأمريكية التي هاجمت الطالبة السعودية بشكل وحشي بسبب الحجاب
سبق

أعلنت السلطات الأمنية في ولاية أوريغون الأمريكية، اعتقالها فتاة أمريكية (23 عاماً) بتهم عدة بعد اعتدائها على طالبة سعودية (24 عاماً) بسبب الحجاب.

وقالت الشرطة إن المتهمة ياسمين رينيه كامبل؛ تهرّبت من حضور جلسات المحاكمة وقامت بتغيير مقر إقامتها، وصدر بحقها أمر اعتقال من قِبل المحكمة، وتمكنت الجهات الأمنية مساء يوم الإثنين من إلقاء القبض عليها.

تم حجز كامبل؛ في سجن مقاطعة مولتنوماه بتهمتَي التخويف من الدرجة الثانية، وتهمة محاولة واحدة للاختطاف، وتهمة واحدة من المضايقات، وتهمة جنائية من الدرجة الثالثة.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن المتهمة قامت باعتداءٍ وحشي ضدّ الطالبة السعودية، وقامت بنزع حجابها وخنقها به قبل أن تتخلص منها الضحية وتحاول إبعادها عنها.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة مقاطعة مولتنوماه، إن الهجوم وقع في 12 نوفمبر 2019 في محطة للسكك الحديدية في منطقة 900 جنوب وسط مدينة بورتلاند، وإن الطالبة أبلغت السلطات الأمنية بتعرُّضها لهجوم من قِبل إحدى الفتيات وقيامها بسحب حجابها ومحاولة خنقها به.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
12:33 PM

اعتقال الأمريكية التي هاجمت الطالبة السعودية بشكل وحشي بسبب الحجاب

المتهمة حاولت خنقها بالحجاب وتهرّبت من حضور جلسات المحكمة

A A A
خالد علي - الرياض
9
19,367

أعلنت السلطات الأمنية في ولاية أوريغون الأمريكية، اعتقالها فتاة أمريكية (23 عاماً) بتهم عدة بعد اعتدائها على طالبة سعودية (24 عاماً) بسبب الحجاب.

وقالت الشرطة إن المتهمة ياسمين رينيه كامبل؛ تهرّبت من حضور جلسات المحاكمة وقامت بتغيير مقر إقامتها، وصدر بحقها أمر اعتقال من قِبل المحكمة، وتمكنت الجهات الأمنية مساء يوم الإثنين من إلقاء القبض عليها.

تم حجز كامبل؛ في سجن مقاطعة مولتنوماه بتهمتَي التخويف من الدرجة الثانية، وتهمة محاولة واحدة للاختطاف، وتهمة واحدة من المضايقات، وتهمة جنائية من الدرجة الثالثة.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن المتهمة قامت باعتداءٍ وحشي ضدّ الطالبة السعودية، وقامت بنزع حجابها وخنقها به قبل أن تتخلص منها الضحية وتحاول إبعادها عنها.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة مقاطعة مولتنوماه، إن الهجوم وقع في 12 نوفمبر 2019 في محطة للسكك الحديدية في منطقة 900 جنوب وسط مدينة بورتلاند، وإن الطالبة أبلغت السلطات الأمنية بتعرُّضها لهجوم من قِبل إحدى الفتيات وقيامها بسحب حجابها ومحاولة خنقها به.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,514
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,797
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,224
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,792

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة