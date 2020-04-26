النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وبقيمة 995 مليون ريال

المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

شاهد.. نقطة الفرز بعقبة "نصاب" للفحص البصري تبدأ أعمالها

لفحص القادمين إلى محافظة بلقرن للتأكد من خلوهم من أعراض "كورونا"

باشرت اليوم نقطة الفرز للفحص البصري في عقبة نصاب التابعة لمركز باشوت؛ وذلك للتأكد من خلو القادمين إلى محافظة بلقرن من أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

يأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية لسلامة الجميع.

واكتملت الجهات المشاركة في نقطة الفرز بتواجد من الكادر الصحي التابع لصحة بيشة وعلى مدار الساعة، إلى جانب تواجد أمني وبمشاركة من مركز باشوت.

وتم تقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس بالمحافظة، مثل نظافة اليدين، والبُعد عن التجمعات من قِبل الممرضين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. نقطة الفرز بعقبة "نصاب" للفحص البصري تبدأ أعمالها
سبق

باشرت اليوم نقطة الفرز للفحص البصري في عقبة نصاب التابعة لمركز باشوت؛ وذلك للتأكد من خلو القادمين إلى محافظة بلقرن من أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

يأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية لسلامة الجميع.

واكتملت الجهات المشاركة في نقطة الفرز بتواجد من الكادر الصحي التابع لصحة بيشة وعلى مدار الساعة، إلى جانب تواجد أمني وبمشاركة من مركز باشوت.

وتم تقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس بالمحافظة، مثل نظافة اليدين، والبُعد عن التجمعات من قِبل الممرضين.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
03:20 PM

شاهد.. نقطة الفرز بعقبة "نصاب" للفحص البصري تبدأ أعمالها

لفحص القادمين إلى محافظة بلقرن للتأكد من خلوهم من أعراض "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بلقرن
2
5,735

باشرت اليوم نقطة الفرز للفحص البصري في عقبة نصاب التابعة لمركز باشوت؛ وذلك للتأكد من خلو القادمين إلى محافظة بلقرن من أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

يأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية لسلامة الجميع.

واكتملت الجهات المشاركة في نقطة الفرز بتواجد من الكادر الصحي التابع لصحة بيشة وعلى مدار الساعة، إلى جانب تواجد أمني وبمشاركة من مركز باشوت.

وتم تقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس بالمحافظة، مثل نظافة اليدين، والبُعد عن التجمعات من قِبل الممرضين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,147
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,620
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,650

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة