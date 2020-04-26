شاهد.. نقطة الفرز بعقبة "نصاب" للفحص البصري تبدأ أعمالها

لفحص القادمين إلى محافظة بلقرن للتأكد من خلوهم من أعراض "كورونا"

باشرت اليوم نقطة الفرز للفحص البصري في عقبة نصاب التابعة لمركز باشوت؛ وذلك للتأكد من خلو القادمين إلى محافظة بلقرن من أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

يأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية لسلامة الجميع.

واكتملت الجهات المشاركة في نقطة الفرز بتواجد من الكادر الصحي التابع لصحة بيشة وعلى مدار الساعة، إلى جانب تواجد أمني وبمشاركة من مركز باشوت.

وتم تقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس بالمحافظة، مثل نظافة اليدين، والبُعد عن التجمعات من قِبل الممرضين.