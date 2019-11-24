النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"موهبة": وصول 11 مشروعًا طلابيًّا من تعليم صبيا للمنافسة في "إبداع 2022"

"الخرمي" يؤكد الحرص على المشاركة في مثل هذه المنافسات والمعارض المركزية

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وصول 11 مشروعاً طلابياً من ‎مدارس إدارة تعليم صبيا للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022"، وضمت المشاريع العلمية المتميزة 6 مشاريع "للبنات" و5 مشاريع متميزة "للبنين".

وقدّم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، التهنئة للطلاب والطالبات أصحاب المشاريع المتميزة، كما قدم الشكر لإدارتي الموهوبين ومكاتب التعليم في المحافظات وللمدارس وأسر الطلبة الموهوبين وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

ونوه مدير تعليم صبيا بالدعم السخي والكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وبالمتابعة الحثيثة والتحفيز الدائم من أمير منطقة جازان ونائبه ومن وزير التعليم للمتميزين والمتميزات من أبناء وبنات المنطقة.

وأكد الخرمي على حرص إدارة تعليم صبيا على المشاركة في مثل هذه المنافسات والمعارض المركزية والورش؛ لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في إشباع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمي فيهم روح الإبداع في جميع المجالات، وتكسبهم مهارات البحث والقدرة على التنافس عبر تقديم مشروعات علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، وذلك ضمن 20 مجالاً علمياً، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر أحمد معافا، أن عدد طلبة تعليم صبيا المسجلين في المشروع قد بلغ 2,996 طالبًا وطالبة، فيما بلغت الملفات المرشحة للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد 265 ملفاً ومشروعاً بواقع 87 للبنين و178 ملفاً للبنات.

وأضافت المساعد للشؤون التعليمية للبنات مها محمد الحمزي، أن المسابقة تسعى لإكساب الطلاب والطالبات الأدوات والمهارات اللازمة لرفع جودة المشاريع العلمية وتطبيق ضوابط الأخلاق العلمية في إبداع، بالإضافة إلى معرفة معايير التحكيم ومهارات التواصل، ومن ثم ترشيح ورفع أفضل المشاريع للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة "ISEF".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"موهبة": وصول 11 مشروعًا طلابيًّا من تعليم صبيا للمنافسة في "إبداع 2022"
سبق

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وصول 11 مشروعاً طلابياً من ‎مدارس إدارة تعليم صبيا للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022"، وضمت المشاريع العلمية المتميزة 6 مشاريع "للبنات" و5 مشاريع متميزة "للبنين".

وقدّم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، التهنئة للطلاب والطالبات أصحاب المشاريع المتميزة، كما قدم الشكر لإدارتي الموهوبين ومكاتب التعليم في المحافظات وللمدارس وأسر الطلبة الموهوبين وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

ونوه مدير تعليم صبيا بالدعم السخي والكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وبالمتابعة الحثيثة والتحفيز الدائم من أمير منطقة جازان ونائبه ومن وزير التعليم للمتميزين والمتميزات من أبناء وبنات المنطقة.

وأكد الخرمي على حرص إدارة تعليم صبيا على المشاركة في مثل هذه المنافسات والمعارض المركزية والورش؛ لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في إشباع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمي فيهم روح الإبداع في جميع المجالات، وتكسبهم مهارات البحث والقدرة على التنافس عبر تقديم مشروعات علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، وذلك ضمن 20 مجالاً علمياً، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر أحمد معافا، أن عدد طلبة تعليم صبيا المسجلين في المشروع قد بلغ 2,996 طالبًا وطالبة، فيما بلغت الملفات المرشحة للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد 265 ملفاً ومشروعاً بواقع 87 للبنين و178 ملفاً للبنات.

وأضافت المساعد للشؤون التعليمية للبنات مها محمد الحمزي، أن المسابقة تسعى لإكساب الطلاب والطالبات الأدوات والمهارات اللازمة لرفع جودة المشاريع العلمية وتطبيق ضوابط الأخلاق العلمية في إبداع، بالإضافة إلى معرفة معايير التحكيم ومهارات التواصل، ومن ثم ترشيح ورفع أفضل المشاريع للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة "ISEF".

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
07:05 PM

"موهبة": وصول 11 مشروعًا طلابيًّا من تعليم صبيا للمنافسة في "إبداع 2022"

"الخرمي" يؤكد الحرص على المشاركة في مثل هذه المنافسات والمعارض المركزية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
516

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وصول 11 مشروعاً طلابياً من ‎مدارس إدارة تعليم صبيا للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022"، وضمت المشاريع العلمية المتميزة 6 مشاريع "للبنات" و5 مشاريع متميزة "للبنين".

وقدّم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، التهنئة للطلاب والطالبات أصحاب المشاريع المتميزة، كما قدم الشكر لإدارتي الموهوبين ومكاتب التعليم في المحافظات وللمدارس وأسر الطلبة الموهوبين وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

ونوه مدير تعليم صبيا بالدعم السخي والكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وبالمتابعة الحثيثة والتحفيز الدائم من أمير منطقة جازان ونائبه ومن وزير التعليم للمتميزين والمتميزات من أبناء وبنات المنطقة.

وأكد الخرمي على حرص إدارة تعليم صبيا على المشاركة في مثل هذه المنافسات والمعارض المركزية والورش؛ لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في إشباع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمي فيهم روح الإبداع في جميع المجالات، وتكسبهم مهارات البحث والقدرة على التنافس عبر تقديم مشروعات علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، وذلك ضمن 20 مجالاً علمياً، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر أحمد معافا، أن عدد طلبة تعليم صبيا المسجلين في المشروع قد بلغ 2,996 طالبًا وطالبة، فيما بلغت الملفات المرشحة للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد 265 ملفاً ومشروعاً بواقع 87 للبنين و178 ملفاً للبنات.

وأضافت المساعد للشؤون التعليمية للبنات مها محمد الحمزي، أن المسابقة تسعى لإكساب الطلاب والطالبات الأدوات والمهارات اللازمة لرفع جودة المشاريع العلمية وتطبيق ضوابط الأخلاق العلمية في إبداع، بالإضافة إلى معرفة معايير التحكيم ومهارات التواصل، ومن ثم ترشيح ورفع أفضل المشاريع للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة "ISEF".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,820
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,338
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,238
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,273

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة