ياسر بن سعيدان يتعرض لحادث خلال المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: هو وملاحه كوزميش بحال جيدة
كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن البطل السعودي ياسر بن سعيدان تعرض لحادث خلال المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2022، موضحًا أنه هو وملاحه أليكسي كوزميش بحال جيدة.
يذكر أن ياسر حقق أفضل نتيجة له في رالي داكار السعودية 2022 بإنهائه المرحلة الرابعة في المركز الرابع، فيما واصل يزيد الراجحي المميز وحسم المرحلة في المركز الخامس، أما إبراهيم المهنا فيواصل المنافسة لتحقيق نتائج أفضل.
ياسر بن سعيدان يتعرض لحادث خلال المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-01-06
كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن البطل السعودي ياسر بن سعيدان تعرض لحادث خلال المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2022، موضحًا أنه هو وملاحه أليكسي كوزميش بحال جيدة.
يذكر أن ياسر حقق أفضل نتيجة له في رالي داكار السعودية 2022 بإنهائه المرحلة الرابعة في المركز الرابع، فيما واصل يزيد الراجحي المميز وحسم المرحلة في المركز الخامس، أما إبراهيم المهنا فيواصل المنافسة لتحقيق نتائج أفضل.
06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
02:24 PM
ياسر بن سعيدان يتعرض لحادث خلال المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: هو وملاحه كوزميش بحال جيدة
كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن البطل السعودي ياسر بن سعيدان تعرض لحادث خلال المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2022، موضحًا أنه هو وملاحه أليكسي كوزميش بحال جيدة.
يذكر أن ياسر حقق أفضل نتيجة له في رالي داكار السعودية 2022 بإنهائه المرحلة الرابعة في المركز الرابع، فيما واصل يزيد الراجحي المميز وحسم المرحلة في المركز الخامس، أما إبراهيم المهنا فيواصل المنافسة لتحقيق نتائج أفضل.