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توقيع اتفاقية بين وزارة الموارد البشرية والمركز السعودي للرأي

لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز السعودي لاستطلاعات الرأي؛ اتفاقية تعاون مشتركة.

مثلت الوزارة وكيلة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند بنت خالد الزاهد، ومثل المركز الرئيس التنفيذي الدكتور عبد الله بن صالح الحقيل.

وتهدف الاتفاقية إلى توثيق التعاون بين الطرفين عبر تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، والقيام بالمشاريع المشتركة، وتوفير الدعم في سبيل نجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يعمل عليها الطرفان وتصب في مصلحة المجتمع السعودي.

ويقدم المركز السعودي، كمؤسسة أهلية غير ربحية، خدمات متنوعة مثل: جمع البيانات وتحليلها، وبناء استبيانات متخصصة بتمكين المرأة في سوق العمل، وتقديم الاستشارات الإحصائية والمنهجية، بالإضافة إلى التدريب.


وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع الرامية إلى خدمته والاهتمام بأولوياته وجسر الفجوة بين حاجاته والمؤسسات الرسمية العاملة على تلبيتها.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز السعودي لاستطلاعات الرأي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع اتفاقية بين وزارة الموارد البشرية والمركز السعودي للرأي
سبق

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز السعودي لاستطلاعات الرأي؛ اتفاقية تعاون مشتركة.

مثلت الوزارة وكيلة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند بنت خالد الزاهد، ومثل المركز الرئيس التنفيذي الدكتور عبد الله بن صالح الحقيل.

وتهدف الاتفاقية إلى توثيق التعاون بين الطرفين عبر تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، والقيام بالمشاريع المشتركة، وتوفير الدعم في سبيل نجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يعمل عليها الطرفان وتصب في مصلحة المجتمع السعودي.

ويقدم المركز السعودي، كمؤسسة أهلية غير ربحية، خدمات متنوعة مثل: جمع البيانات وتحليلها، وبناء استبيانات متخصصة بتمكين المرأة في سوق العمل، وتقديم الاستشارات الإحصائية والمنهجية، بالإضافة إلى التدريب.


وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع الرامية إلى خدمته والاهتمام بأولوياته وجسر الفجوة بين حاجاته والمؤسسات الرسمية العاملة على تلبيتها.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
06:36 PM

توقيع اتفاقية بين وزارة الموارد البشرية والمركز السعودي للرأي

لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز السعودي لاستطلاعات الرأي؛ اتفاقية تعاون مشتركة.

مثلت الوزارة وكيلة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند بنت خالد الزاهد، ومثل المركز الرئيس التنفيذي الدكتور عبد الله بن صالح الحقيل.

وتهدف الاتفاقية إلى توثيق التعاون بين الطرفين عبر تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، والقيام بالمشاريع المشتركة، وتوفير الدعم في سبيل نجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يعمل عليها الطرفان وتصب في مصلحة المجتمع السعودي.

ويقدم المركز السعودي، كمؤسسة أهلية غير ربحية، خدمات متنوعة مثل: جمع البيانات وتحليلها، وبناء استبيانات متخصصة بتمكين المرأة في سوق العمل، وتقديم الاستشارات الإحصائية والمنهجية، بالإضافة إلى التدريب.


وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع الرامية إلى خدمته والاهتمام بأولوياته وجسر الفجوة بين حاجاته والمؤسسات الرسمية العاملة على تلبيتها.

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