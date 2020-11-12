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"الغذاء والدواء" تشارك في المؤتمر السنوي للمواد الصيدلانية الفعّالة

أُقيم عبر الاتصال المرئي بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الدولية

شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المؤتمر السنوي للمواد الصيدلانية الفعّالة (Global GMP & Regulatory API Conference)، الذي أُقيم مؤخرًا عبر الاتصال المرئي بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الرقابية حول العالم.

وركّزت "الهيئة" على إبراز دورها في هذا المجال، وقدّم الوفد المشارك شرحًا موسعًا عن الممارسات العلمية لتقييم جودة المواد الصيدلانية الفعّالة، كما استعرض آخر التحديثات على الأدلة الإرشادية والمدونات والتعاميم الصادرة والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.

وناقش المؤتمر الذي يستقطب نخبة من أصحاب القرار والخبرات والكفاءات عدة موضوعات علمية وعملية شملت طرق تصنيع المواد الفعّالة غير المعقّمة المستخدمة في المنتجات النهائية المعقّمة، وآخر التطورات في مختلف مجالات التقييم العلمي، وأسس التصنيع الجيد، والإجراءات التنظيمية للمواد الصيدلانية الفعّالة المصنّعة والمسوّقة عالميًا.

وحظيت مشاركة "الهيئة" باهتمام من قبل الهيئات الرقابية الرائدة عالميًا والشركات المصنّعة للمواد الفعّالة والمنتجات النهائية، وذلك لما لها من دور فعّال ومحوري في هذا المجال بالمنطقة، انطلاقًا من أحد أهم محاور "الهيئة" الاستراتيجية (الشراكات الفعّالة) التي تعكس فرص تحقيق رؤيتها في الريادة إقليميًا وعالميًا.

ويعد المؤتمر السنوي للمواد الصيدلانية الفعّالة من أهم المؤتمرات الرائدة في أوروبا، إذ يُشارك فيه العديد من الجهات الرقابية كإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا (EDQM)، والوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، إضافةً إلى مشاركة القطاع الخاص من مصانع وشركات.

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"الغذاء والدواء" تشارك في المؤتمر السنوي للمواد الصيدلانية الفعّالة
سبق

شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المؤتمر السنوي للمواد الصيدلانية الفعّالة (Global GMP & Regulatory API Conference)، الذي أُقيم مؤخرًا عبر الاتصال المرئي بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الرقابية حول العالم.

وركّزت "الهيئة" على إبراز دورها في هذا المجال، وقدّم الوفد المشارك شرحًا موسعًا عن الممارسات العلمية لتقييم جودة المواد الصيدلانية الفعّالة، كما استعرض آخر التحديثات على الأدلة الإرشادية والمدونات والتعاميم الصادرة والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.

وناقش المؤتمر الذي يستقطب نخبة من أصحاب القرار والخبرات والكفاءات عدة موضوعات علمية وعملية شملت طرق تصنيع المواد الفعّالة غير المعقّمة المستخدمة في المنتجات النهائية المعقّمة، وآخر التطورات في مختلف مجالات التقييم العلمي، وأسس التصنيع الجيد، والإجراءات التنظيمية للمواد الصيدلانية الفعّالة المصنّعة والمسوّقة عالميًا.

وحظيت مشاركة "الهيئة" باهتمام من قبل الهيئات الرقابية الرائدة عالميًا والشركات المصنّعة للمواد الفعّالة والمنتجات النهائية، وذلك لما لها من دور فعّال ومحوري في هذا المجال بالمنطقة، انطلاقًا من أحد أهم محاور "الهيئة" الاستراتيجية (الشراكات الفعّالة) التي تعكس فرص تحقيق رؤيتها في الريادة إقليميًا وعالميًا.

ويعد المؤتمر السنوي للمواد الصيدلانية الفعّالة من أهم المؤتمرات الرائدة في أوروبا، إذ يُشارك فيه العديد من الجهات الرقابية كإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا (EDQM)، والوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، إضافةً إلى مشاركة القطاع الخاص من مصانع وشركات.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
03:50 PM

"الغذاء والدواء" تشارك في المؤتمر السنوي للمواد الصيدلانية الفعّالة

أُقيم عبر الاتصال المرئي بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المؤتمر السنوي للمواد الصيدلانية الفعّالة (Global GMP & Regulatory API Conference)، الذي أُقيم مؤخرًا عبر الاتصال المرئي بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الرقابية حول العالم.

وركّزت "الهيئة" على إبراز دورها في هذا المجال، وقدّم الوفد المشارك شرحًا موسعًا عن الممارسات العلمية لتقييم جودة المواد الصيدلانية الفعّالة، كما استعرض آخر التحديثات على الأدلة الإرشادية والمدونات والتعاميم الصادرة والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.

وناقش المؤتمر الذي يستقطب نخبة من أصحاب القرار والخبرات والكفاءات عدة موضوعات علمية وعملية شملت طرق تصنيع المواد الفعّالة غير المعقّمة المستخدمة في المنتجات النهائية المعقّمة، وآخر التطورات في مختلف مجالات التقييم العلمي، وأسس التصنيع الجيد، والإجراءات التنظيمية للمواد الصيدلانية الفعّالة المصنّعة والمسوّقة عالميًا.

وحظيت مشاركة "الهيئة" باهتمام من قبل الهيئات الرقابية الرائدة عالميًا والشركات المصنّعة للمواد الفعّالة والمنتجات النهائية، وذلك لما لها من دور فعّال ومحوري في هذا المجال بالمنطقة، انطلاقًا من أحد أهم محاور "الهيئة" الاستراتيجية (الشراكات الفعّالة) التي تعكس فرص تحقيق رؤيتها في الريادة إقليميًا وعالميًا.

ويعد المؤتمر السنوي للمواد الصيدلانية الفعّالة من أهم المؤتمرات الرائدة في أوروبا، إذ يُشارك فيه العديد من الجهات الرقابية كإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا (EDQM)، والوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، إضافةً إلى مشاركة القطاع الخاص من مصانع وشركات.

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