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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يسجلان في "برنامج التبرع بالأعضاء"

"خيرية رعاية الأيتام" بتبوك: صرف ٦٤٥ ألف ريال للمستفيدين في رمضان

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك طلال بن خالد الفقير، عن أن الجمعية صرفت للمستفيدين المسجلين فيها خلال شهر رمضان المبارك مبلغًا قدره 645 ألف ريال، تشمل عدة برامج، حيث تم صرف مبلغ 250 ألف ريال للأيتام ضمن برنامج كفالة يتيم، وتم توزيع سلال غذائية بقيمة 232 ألف ريال، فيما تم صرف مبلغ 163 ألف ريال ضمن برنامج كسوة العيد.

ورفع "الفقير" صادق التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وللأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك.

وأكد "الفقير" أن الدولة -أعزها الله- تهتم بالجمعيات الخيرية وخصوصًا فئة الأيتام، مستشهدًا بمنصة "إحسان" التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وطورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وتحظى بدعم سمو ولي العهد -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبينًا أنها تقوم بتعزيز الدور الريادي للمملكة في أعمال الخير والتنمية مستفيدة من التطورات التقنية لبناء شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ما سيُسهم في نقلة نوعية في مجال التبرعات والأعمال الخيرية في كل المؤسسات ذات النطاق غير الربحي.

ونوّه "الفقير" بأن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك هي إحدى الجهات المستفيدة من الدعم الحكومي للعمل الخيري، وتقوم بدورها الريادي في خدمة الأيتام وأسرهم في تبوك، تحت رعاية كريمة ومتابعة مباشرة من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان راعي العمل الخيري الأول في منطقة تبوك.

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"خيرية رعاية الأيتام" بتبوك: صرف ٦٤٥ ألف ريال للمستفيدين في رمضان
سبق

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك طلال بن خالد الفقير، عن أن الجمعية صرفت للمستفيدين المسجلين فيها خلال شهر رمضان المبارك مبلغًا قدره 645 ألف ريال، تشمل عدة برامج، حيث تم صرف مبلغ 250 ألف ريال للأيتام ضمن برنامج كفالة يتيم، وتم توزيع سلال غذائية بقيمة 232 ألف ريال، فيما تم صرف مبلغ 163 ألف ريال ضمن برنامج كسوة العيد.

ورفع "الفقير" صادق التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وللأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك.

وأكد "الفقير" أن الدولة -أعزها الله- تهتم بالجمعيات الخيرية وخصوصًا فئة الأيتام، مستشهدًا بمنصة "إحسان" التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وطورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وتحظى بدعم سمو ولي العهد -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبينًا أنها تقوم بتعزيز الدور الريادي للمملكة في أعمال الخير والتنمية مستفيدة من التطورات التقنية لبناء شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ما سيُسهم في نقلة نوعية في مجال التبرعات والأعمال الخيرية في كل المؤسسات ذات النطاق غير الربحي.

ونوّه "الفقير" بأن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك هي إحدى الجهات المستفيدة من الدعم الحكومي للعمل الخيري، وتقوم بدورها الريادي في خدمة الأيتام وأسرهم في تبوك، تحت رعاية كريمة ومتابعة مباشرة من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان راعي العمل الخيري الأول في منطقة تبوك.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
12:06 AM

"خيرية رعاية الأيتام" بتبوك: صرف ٦٤٥ ألف ريال للمستفيدين في رمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك طلال بن خالد الفقير، عن أن الجمعية صرفت للمستفيدين المسجلين فيها خلال شهر رمضان المبارك مبلغًا قدره 645 ألف ريال، تشمل عدة برامج، حيث تم صرف مبلغ 250 ألف ريال للأيتام ضمن برنامج كفالة يتيم، وتم توزيع سلال غذائية بقيمة 232 ألف ريال، فيما تم صرف مبلغ 163 ألف ريال ضمن برنامج كسوة العيد.

ورفع "الفقير" صادق التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وللأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك.

وأكد "الفقير" أن الدولة -أعزها الله- تهتم بالجمعيات الخيرية وخصوصًا فئة الأيتام، مستشهدًا بمنصة "إحسان" التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وطورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وتحظى بدعم سمو ولي العهد -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبينًا أنها تقوم بتعزيز الدور الريادي للمملكة في أعمال الخير والتنمية مستفيدة من التطورات التقنية لبناء شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ما سيُسهم في نقلة نوعية في مجال التبرعات والأعمال الخيرية في كل المؤسسات ذات النطاق غير الربحي.

ونوّه "الفقير" بأن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك هي إحدى الجهات المستفيدة من الدعم الحكومي للعمل الخيري، وتقوم بدورها الريادي في خدمة الأيتام وأسرهم في تبوك، تحت رعاية كريمة ومتابعة مباشرة من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان راعي العمل الخيري الأول في منطقة تبوك.

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