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"الصحة": تسجيل 791 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 779 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين: 433 إصابة جديدة بكورونا

ليبيا تسجل 649 حالة بالفيروس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 وفيات و433 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و224 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

من ناحية أخرى، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 649 حالة جديدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد»، ووفاة عشر حالات.

وأكد المركز في بيان له اليوم تسجيل 115 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس، موضحًا أنه تسلم 3382 عينة من عدد من المختبرات أمس الجمعة، جاءت نتيجة 2733 سلبية، و649 إيجابية، منها 514 حالة جديدة، و135 حالة مخالطة.

إلى ذلك، سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية 513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 298025 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6340 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 282553 حالة، في حين توجد 9132 حالة نشطة.

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فلسطين: 433 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 وفيات و433 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و224 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

من ناحية أخرى، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 649 حالة جديدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد»، ووفاة عشر حالات.

وأكد المركز في بيان له اليوم تسجيل 115 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس، موضحًا أنه تسلم 3382 عينة من عدد من المختبرات أمس الجمعة، جاءت نتيجة 2733 سلبية، و649 إيجابية، منها 514 حالة جديدة، و135 حالة مخالطة.

إلى ذلك، سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية 513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 298025 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6340 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 282553 حالة، في حين توجد 9132 حالة نشطة.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
06:37 PM

فلسطين: 433 إصابة جديدة بكورونا

ليبيا تسجل 649 حالة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 وفيات و433 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و224 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

من ناحية أخرى، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 649 حالة جديدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد»، ووفاة عشر حالات.

وأكد المركز في بيان له اليوم تسجيل 115 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس، موضحًا أنه تسلم 3382 عينة من عدد من المختبرات أمس الجمعة، جاءت نتيجة 2733 سلبية، و649 إيجابية، منها 514 حالة جديدة، و135 حالة مخالطة.

إلى ذلك، سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية 513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 298025 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6340 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 282553 حالة، في حين توجد 9132 حالة نشطة.

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