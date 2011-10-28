"المدفوعات السعودية": قريباً.. التحويلات المالية ستكون فورية بين البنوك المحلية على مدى 24 ساعة

أكد فهد العقيل المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية أن عملية التحويلات المالية الفورية بين البنوك المحلية ستكون خلال 24 ساعة قبل نهاية العام الجاري.

وقال لقناة "الإخبارية": "لدينا قبل نهاية السنة، نظام الحوالات الفورية لمعالجة العمليات، وسيكون على مدار 24 ساعة، اليوم لدينا في السعودية عند التحويل من بنك إلى آخر، عادة مرتبط إلى الساعة الثالثة عصراً، أو تصل الحوالة في ثاني يوم، لكن قبل نهاية السنة سيتم الفتح بين البنوك وتكون خلال 24 ساعة".