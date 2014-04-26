"الأحوال المدنية" تقدّم خدماتها في مناطق عدة خلال الفترة المسائية بشهر رمضان

من الـ 9 مساءً حتى الـ 1 صباحاً طيلة أيام الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت

أتاحت "الأحوال المدنية" تقديم خدماتها للمستفيدين الحاصلين على مواعيد من منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، في الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك في عددٍ من المناطق عبر مكاتب للنساء والرجال.

وتستقبل المكاتب المستفيدين من خدمات الأحوال من الساعة الـ 9 مساءً حتى الـ 1 صباحاً طيلة أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).