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مع ترقُّب حصول عينة مسحة سلبية.. "رونالدو" يقترب من اللعب أمام برشلونة

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، قريبًا من المشاركة أمام برشلونة في قمة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات أوروبيًّا، مع ترقُّب حصول عينة سلبية من المسحة الخاصة به.

وأشارت مصادر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأربعاء، إلى أن كريستيانو لا يعاني من أي أعراض صحية؛ لذلك فإنه قد يحصل على عينة سلبية قبل 7 أيام من لقاء اليوفي والبارسا.

وينصّ البروتوكول الصحي لدوري أبطال أوروبا على أن اللاعب المتعافي قبل 7 أيام فأكثر من المباراة، يحق له المشاركة في البطولة بشكل طبيعي دون مشاكل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مع ترقُّب حصول عينة مسحة سلبية.. "رونالدو" يقترب من اللعب أمام برشلونة
سبق

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، قريبًا من المشاركة أمام برشلونة في قمة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات أوروبيًّا، مع ترقُّب حصول عينة سلبية من المسحة الخاصة به.

وأشارت مصادر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأربعاء، إلى أن كريستيانو لا يعاني من أي أعراض صحية؛ لذلك فإنه قد يحصل على عينة سلبية قبل 7 أيام من لقاء اليوفي والبارسا.

وينصّ البروتوكول الصحي لدوري أبطال أوروبا على أن اللاعب المتعافي قبل 7 أيام فأكثر من المباراة، يحق له المشاركة في البطولة بشكل طبيعي دون مشاكل.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
07:44 PM

مع ترقُّب حصول عينة مسحة سلبية.. "رونالدو" يقترب من اللعب أمام برشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، قريبًا من المشاركة أمام برشلونة في قمة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات أوروبيًّا، مع ترقُّب حصول عينة سلبية من المسحة الخاصة به.

وأشارت مصادر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأربعاء، إلى أن كريستيانو لا يعاني من أي أعراض صحية؛ لذلك فإنه قد يحصل على عينة سلبية قبل 7 أيام من لقاء اليوفي والبارسا.

وينصّ البروتوكول الصحي لدوري أبطال أوروبا على أن اللاعب المتعافي قبل 7 أيام فأكثر من المباراة، يحق له المشاركة في البطولة بشكل طبيعي دون مشاكل.

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