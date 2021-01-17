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رئاسة الحرمين: المسجد الحرام استقبل 6.7 مليون معتمر ومُصلٍّ بعد جائحة كورونا

خلال الفترة من 17 صفر إلى 3 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقرير نشرته إن أكثر من 6 ملايين و700 ألف معتمر ومُصلٍّ قَدِموا للمسجد الحرام خلال الفترة من 17 صفر إلى 3 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري.

وتفصيلاً، كشفت رئاسة الحرمين عن أعداد المعتمرين التي بلغت (1.794.000) معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين (5.060.000) مُصلٍّ.

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رئاسة الحرمين: المسجد الحرام استقبل 6.7 مليون معتمر ومُصلٍّ بعد جائحة كورونا
سبق

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقرير نشرته إن أكثر من 6 ملايين و700 ألف معتمر ومُصلٍّ قَدِموا للمسجد الحرام خلال الفترة من 17 صفر إلى 3 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري.

وتفصيلاً، كشفت رئاسة الحرمين عن أعداد المعتمرين التي بلغت (1.794.000) معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين (5.060.000) مُصلٍّ.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
08:40 PM

رئاسة الحرمين: المسجد الحرام استقبل 6.7 مليون معتمر ومُصلٍّ بعد جائحة كورونا

خلال الفترة من 17 صفر إلى 3 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
388

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقرير نشرته إن أكثر من 6 ملايين و700 ألف معتمر ومُصلٍّ قَدِموا للمسجد الحرام خلال الفترة من 17 صفر إلى 3 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري.

وتفصيلاً، كشفت رئاسة الحرمين عن أعداد المعتمرين التي بلغت (1.794.000) معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين (5.060.000) مُصلٍّ.

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