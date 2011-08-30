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رغم الصعاب.. كم طنًّا من المانجو استوردتها السعودية من باكستان هذا العام؟

رقم تَضَاعَفَ مقارنةً بالسنة الماضية متحديًا عمليات النقل وتوقف رحلات الطيران

بلغ حجم صادرات المانجو الباكستانية إلى السعودية 7 آلاف طن خلال العام الجاري وهو ضعف المصدر العام الماضي.

وأشار خالد مجيد القنصل الباكستاني في مدينة جدة، إلى أن باكستان صدّرت العام الماضي إلى السعودية 3 آلاف و700 طن؛ إلا أن حجم الصادرات تَضَاعف هذا العام رغم المصاعب الكبيرة في عمليات النقل وتوقف رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".

تنتج باكستان سنويًّا في المتوسط 1.75 مليون طن من المانجو؛ مما يجعلها سادس أكبر منتج للمانجو في العالم.

وتجاوزت باكستان الهدف الإجمالي لتصدير المانجو بهامش كبير خلال الموسم الحالي، وشحنت 100 و25 ألف طن من المانجو إلى الأسواق الخارجية؛ في الوقت الذي كان فيه هدف الحكومة لهذا العام تصدير 85 ألف طن.

المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم الصعاب.. كم طنًّا من المانجو استوردتها السعودية من باكستان هذا العام؟
سبق

بلغ حجم صادرات المانجو الباكستانية إلى السعودية 7 آلاف طن خلال العام الجاري وهو ضعف المصدر العام الماضي.

وأشار خالد مجيد القنصل الباكستاني في مدينة جدة، إلى أن باكستان صدّرت العام الماضي إلى السعودية 3 آلاف و700 طن؛ إلا أن حجم الصادرات تَضَاعف هذا العام رغم المصاعب الكبيرة في عمليات النقل وتوقف رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".

تنتج باكستان سنويًّا في المتوسط 1.75 مليون طن من المانجو؛ مما يجعلها سادس أكبر منتج للمانجو في العالم.

وتجاوزت باكستان الهدف الإجمالي لتصدير المانجو بهامش كبير خلال الموسم الحالي، وشحنت 100 و25 ألف طن من المانجو إلى الأسواق الخارجية؛ في الوقت الذي كان فيه هدف الحكومة لهذا العام تصدير 85 ألف طن.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
12:47 PM

رغم الصعاب.. كم طنًّا من المانجو استوردتها السعودية من باكستان هذا العام؟

رقم تَضَاعَفَ مقارنةً بالسنة الماضية متحديًا عمليات النقل وتوقف رحلات الطيران

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خالد علي - جدة
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بلغ حجم صادرات المانجو الباكستانية إلى السعودية 7 آلاف طن خلال العام الجاري وهو ضعف المصدر العام الماضي.

وأشار خالد مجيد القنصل الباكستاني في مدينة جدة، إلى أن باكستان صدّرت العام الماضي إلى السعودية 3 آلاف و700 طن؛ إلا أن حجم الصادرات تَضَاعف هذا العام رغم المصاعب الكبيرة في عمليات النقل وتوقف رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".

تنتج باكستان سنويًّا في المتوسط 1.75 مليون طن من المانجو؛ مما يجعلها سادس أكبر منتج للمانجو في العالم.

وتجاوزت باكستان الهدف الإجمالي لتصدير المانجو بهامش كبير خلال الموسم الحالي، وشحنت 100 و25 ألف طن من المانجو إلى الأسواق الخارجية؛ في الوقت الذي كان فيه هدف الحكومة لهذا العام تصدير 85 ألف طن.

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