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استمرت شهرًا كاملًا.. اختتام مناورات عسكرية موريتانية أمريكية مشتركة

تدريبات على قتال الشوارع واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن

اختُتمت بنواكشوط مناورات عسكرية موريتانية أمريكية مشتركة جمعت مشاة البحرية الموريتانية، وعناصر من البحرية الأمريكية.

واستمرت المناورات العسكرية شهرًا كاملًا، تم خلالها إجراء تدريبات على الإسعافات الأولية ورعاية المصابين أثناء القتال والرماية من جميع الوضعيات وبعدة أسلحة فردية وجماعية.

كما شَمِلَ التدريب مجالات قتال الشوارع واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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استمرت شهرًا كاملًا.. اختتام مناورات عسكرية موريتانية أمريكية مشتركة
سبق

اختُتمت بنواكشوط مناورات عسكرية موريتانية أمريكية مشتركة جمعت مشاة البحرية الموريتانية، وعناصر من البحرية الأمريكية.

واستمرت المناورات العسكرية شهرًا كاملًا، تم خلالها إجراء تدريبات على الإسعافات الأولية ورعاية المصابين أثناء القتال والرماية من جميع الوضعيات وبعدة أسلحة فردية وجماعية.

كما شَمِلَ التدريب مجالات قتال الشوارع واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
08:26 AM

استمرت شهرًا كاملًا.. اختتام مناورات عسكرية موريتانية أمريكية مشتركة

تدريبات على قتال الشوارع واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختُتمت بنواكشوط مناورات عسكرية موريتانية أمريكية مشتركة جمعت مشاة البحرية الموريتانية، وعناصر من البحرية الأمريكية.

واستمرت المناورات العسكرية شهرًا كاملًا، تم خلالها إجراء تدريبات على الإسعافات الأولية ورعاية المصابين أثناء القتال والرماية من جميع الوضعيات وبعدة أسلحة فردية وجماعية.

كما شَمِلَ التدريب مجالات قتال الشوارع واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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