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أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية على محافظتي الوجه وأملج

دعا لتكثيف الجهود بما يضمن سلامة الجميع

تابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة، ما شهدته محافظتي الوجه وأملج، مساء اليوم، من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة، وسالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن أمير تبوك على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث الجميع لتكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، وتمنى للأهالي أوقاتاً ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.

أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان أمطار حالة الطقس الأرصاد تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية على محافظتي الوجه وأملج
سبق

تابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة، ما شهدته محافظتي الوجه وأملج، مساء اليوم، من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة، وسالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن أمير تبوك على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث الجميع لتكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، وتمنى للأهالي أوقاتاً ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
09:35 PM

أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية على محافظتي الوجه وأملج

دعا لتكثيف الجهود بما يضمن سلامة الجميع

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
1,358

تابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة، ما شهدته محافظتي الوجه وأملج، مساء اليوم، من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة، وسالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن أمير تبوك على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث الجميع لتكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، وتمنى للأهالي أوقاتاً ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.

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