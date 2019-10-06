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الطائف.. 11 بلدية فرعية تنفّذ حملة على محطات الوقود لإبراز لوحات الأسعار

للتعريف بتغيراتها.. وتزامنًا مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية

شرعت أمانة الطائف، عبر البلديات الفرعية، في تنفيذ حملة توعوية تستهدف محطات الوقود داخل المحافظة؛ لوضع لوحات تُبَيّن أسعار البنزين والديزل والكيروسين؛ لتعريف المواطنين بأسعار الوقود وتغييراتها دوريًّا؛ وفقًا لما يَرِد من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وتأتي هذه الحملة تطبيقًا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة إلزام مشغّلي المحطات بتعديل الأسعار تزامنًا مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية.

من جهتها، نفّذت بلدية غرب الطائف الفرعية، حملةً ميدانية على محطات الوقود بنطاق الفرع؛ لإلزامها بوضع شاشات عرض لأسعار الوقود على مداخل المحطات.

وأوضحت أمانة الطائف أنها تُنفّذ برنامجًا توعويًّا ضِمن نطاق خدمات 11 بلدية ومكتبًا للخدمات البلدية؛ للتأكد من التزام محطات الوقود داخل المدينة وخارجها بوضع الشاشات الخاصة بالتسعيرة.

الطائف أمانة الطائف

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الطائف.. 11 بلدية فرعية تنفّذ حملة على محطات الوقود لإبراز لوحات الأسعار
سبق

شرعت أمانة الطائف، عبر البلديات الفرعية، في تنفيذ حملة توعوية تستهدف محطات الوقود داخل المحافظة؛ لوضع لوحات تُبَيّن أسعار البنزين والديزل والكيروسين؛ لتعريف المواطنين بأسعار الوقود وتغييراتها دوريًّا؛ وفقًا لما يَرِد من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وتأتي هذه الحملة تطبيقًا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة إلزام مشغّلي المحطات بتعديل الأسعار تزامنًا مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية.

من جهتها، نفّذت بلدية غرب الطائف الفرعية، حملةً ميدانية على محطات الوقود بنطاق الفرع؛ لإلزامها بوضع شاشات عرض لأسعار الوقود على مداخل المحطات.

وأوضحت أمانة الطائف أنها تُنفّذ برنامجًا توعويًّا ضِمن نطاق خدمات 11 بلدية ومكتبًا للخدمات البلدية؛ للتأكد من التزام محطات الوقود داخل المدينة وخارجها بوضع الشاشات الخاصة بالتسعيرة.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
10:08 AM

الطائف.. 11 بلدية فرعية تنفّذ حملة على محطات الوقود لإبراز لوحات الأسعار

للتعريف بتغيراتها.. وتزامنًا مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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1,983

شرعت أمانة الطائف، عبر البلديات الفرعية، في تنفيذ حملة توعوية تستهدف محطات الوقود داخل المحافظة؛ لوضع لوحات تُبَيّن أسعار البنزين والديزل والكيروسين؛ لتعريف المواطنين بأسعار الوقود وتغييراتها دوريًّا؛ وفقًا لما يَرِد من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وتأتي هذه الحملة تطبيقًا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة إلزام مشغّلي المحطات بتعديل الأسعار تزامنًا مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية.

من جهتها، نفّذت بلدية غرب الطائف الفرعية، حملةً ميدانية على محطات الوقود بنطاق الفرع؛ لإلزامها بوضع شاشات عرض لأسعار الوقود على مداخل المحطات.

وأوضحت أمانة الطائف أنها تُنفّذ برنامجًا توعويًّا ضِمن نطاق خدمات 11 بلدية ومكتبًا للخدمات البلدية؛ للتأكد من التزام محطات الوقود داخل المدينة وخارجها بوضع الشاشات الخاصة بالتسعيرة.

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