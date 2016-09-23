مدير "تعليم الباحة": الاحتفاء باليوم الوطني تظاهرة تُبرز الاعتزاز بالمنجزات

أكد أن القيادة تحيط أبناءنا وبناتنا من الطلاب والطالبات بدعمها ورعايتها

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني أن الاحتفاء باليوم الوطني تظاهرة وطنية تبرز مشاعر الافتخار والاعتزاز بما حققته المملكة من منجزات ونمو وتقدم وازدهار شهدتها جميع المجالات، وبما وفّرته لشعبها في كل ما يطمح إليه من رقي وكرامة صنعها على مدى الأيام والأزمان قادة مخلصون شيدوا صروحا شامخة وإنجازات حضارية عظيمة ليسطروا بذلك عنواناً بارزا لمرحلة زاهرة أساسها الإنجاز

وقال "الزهراني": تعد ذكرى اليوم الوطني الحادية والتسعون للمملكة العربية السعودية مناسبة وطنية متجددة نستلهم خلالها ما تنطوي عليه من قيم سامية وأهداف نبيلة تذكي روح المواطنة الحقة، وتربط الماضي العريق بالحاضر المشرق في ظل قائد النهضة الوطنية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: يمثل الاحتفاء بهذه المناسبة تظاهرة وطنية تبرز مشاعر الافتخار والاعتزاز بما حققته المملكة من منجزات ونمو وتقدم وازدهار شهدتها جميع المجالات، وبما وفّرته لشعبها في كل ما يطمح إليه من رقي وكرامة صنعها على مدى الأيام والأزمان قادة مخلصون شيدوا صروحا شامخة وإنجازات حضارية عظيمة ليسطروا بذلك عنواناً بارزا لمرحلة زاهرة أساسها الإنجاز، ومعانيها استثمار الكفاءات الوطنية، ومدادها رؤية طموحة ترتكز على الطاقات الشابة والمؤهلة، تعتمد التقنية الحديثة والأساليب التعليمية التي تنشر التعليم في كل أرجاء الوطن ليصبح في متناول الجميع عبر خيارات ذكية متعددة، ليكون أبناء الوطن وبناته قادرين على العطاء في مختلف الظروف والأوقات، ويغدو الإنسان السعودي سفير البناء والتميز.

وأردف: الرعاية والاهتمام من القادة الكرام قد أحاطت أبناء الوطن وبناته من الطلاب والطالبات على الدوام، برهن ذلك اعتماد آلية العودة الحضورية للمدارس وفق ضوابط محددة تضمن سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس يسايرها جنبا إلى جنب التعليم النوعي عبر" منصة مدرستي "بما تتيحه من وسائل تمكن من التواصل الفعال مع الطلاب وأولياء الأمور بيسر وسهولة، وتفعّل تطبيق نظريات التعلم الحديثة بفاعلية أكبر، ليمثل هذا الاهتمام دليلا واضحا على مكانة أبناء الوطن وبناته وأنهم اللبنة الأساس في حضارة الوطن وازدهاره

وتابع: نحن في تعليم منطقة الباحة نترجم المناسبة كتفاعل تربوي يفيض بالمشاعر الوطنية الصادقة و يبرز دور قطاع التعليم نحو تعزيز اللحمة الوطنية وتنمية روح الانتماء وقيم الولاء لقيادتنا، لنظهر مضامين شعار المناسبة "هي لنا دار" كما يجب، ونؤكد في نفوس الطلبة بأن المملكة دائمًا ما تكون الدار والسكن لكل القاطنين فيها دون تفرقة، ونكرس أنها وطن الإنسانية ودولة العطاء التي لطالما آمنت بوحدة المصير الإنساني، وقدمت المبادرات في إطار التعاون الدولي لمواجهة التحديات والخطوب حتى أضحت مدرسة متفردة، ومنهجاً متقدماً في مجال المسؤولية الإنسانية ومد يد العون للعديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.

وقال "الزهراني": في ذلك كله دائما ما نعمل وفق توجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ الرامية إلى مواكبة التنمية الشاملة لنهضة التعليم في المملكة بمختلف مجالاتها ومن أهمها المباني المدرسية التي تعد الرافد الأول لسير العمل التعليمي.

وأضاف: عملت الإدارة على الاستلام المبدئي لخمسة مبان تعليمية تجاوزت تكلفتها المالية 34 مليون ريال انضمت إلى منظومة المباني التعليمية الحديثة في المنطقة، في حين شرعت شركة تطوير للمباني التعليمية في تنفيذ ثلاثة مشروعات تعليمية جديدة في المنطقة بتكلفة إجمالية تجاوزت 28 مليون ريال؛ والتي تأتي ضمن سعي مقام وزارة التعليم للتخلص من المباني المستأجرة وإحلال المباني الحكومية عوضا عنها لتكون رافدا هاما لدعم البيئة التعليمية الجاذبة، والنوعية التي تفي بأهداف العمل التعليمي وتؤمّن السلامة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

وأردف: لإظهار هذه المناسبة العظيمة بمظهرها الذي يبين مكانتها في نفوس طلاب وطالبات المنطقة؛ أعدت الإدارة برنامجا تربويا حافلا بالعديد من الفعاليات التي تنفذ هذا العام حضوريا في مدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بعد في المرحلة الابتدائية وتحمل العديد من الأنشطة التربوية الهادفة يصاحبها حفلات تنظم على مستوى مدارس المنطقة ويواكبها تفعيل 443 منصة إلكترونية للإدارة ومكاتب التعليم والمدارس؛ جميعها توحد رسالتها الإعلامية لإبراز مظاهر الابتهاج بهذه المناسبة؛ بما يعزز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن والتي لا تخلو من غرس شعور الطلاب بالاعتزاز والفخر بالجنود البواسل الذين نذروا دماءهم دفاعا عن حياض الوطن ومقدراته، والذود عن حماه بأن نكون معهم بقلوبنا تقديرا لتضحياتهم وتكريما لشهداء الواجب.

وتابع: يسرني وباسم أسرة التعليم في منطقة الباحة أن أرفع أصدق التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز والأسرة الملكية الكريمة ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وكل أبناء الشعب السعودي النبيل بهذه المناسبة الوطنية الكريمة.