الجهات الامنية في عسير تحبط محاولة سرقة صراف آلي.. اقتلاع ب"بوكلين" واحراق للجهاز

أحبطت الجهات الامنية في منطقة عسير ممثلة في شرطة تنومة محاولة سرقة جهاز صرف آلي فجر اليوم.

وتشير المعلومات الأولية الى قيام الجناة باستخدام "بوكيلن" لاقتلاع جهاز الصرف الالي الواقع داخل احدى محطات الوقود على طريق رئيسي ونقله عبر جيب شاص.

وتؤكد المعلومات الى رصد دورية للجريمة وتتبع اثر الجناة ، الذين اضطروا لإحراق المركبة والهروب من الموقع.

المعلومات الأولية اشارت سلامة المبالغ المالية من الحريق حيث باشرت الجهات الامنية والدفاع المدني الموقع في وقت وجيز وتم اخماد الحريق ومتابعة عمليات البحث والتحري عن الجناة.