"سابك" تدشن مشروع العيادات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

في إطار حثّ السيدات على إجراء الفحص بشكلٍ دوري من خلال العيادات

دشنت شركة سابك بالتعاون مع جمعية زهرة ووزارة الصحة اليوم، بمقر شركة سابك في الرياض مشروع العيادات الثابتة والمتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، لمنطقتي عسير وتبوك تحت رعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وينوب عنه وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله بن مفلح عسيري.

جاء ذلك بحضور مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة الدكتورة سعاد بنت محمد بن عامر، ونائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في سابك المهندس عبدالرحمن الفقيه.

ويحظى هذا المشروع بدعم شركة سابك بالتعاون مع وزارة الصحة لإدراج مشروع العيادات ضمن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يُعد من أكبر المشاريع من نوعها.

ويهدف المشروع لرفع مستوى وعي المجتمع حول أهمية الكشف المبكر، وحث السيدات على إجراء الفحص بشكلٍ دوري خلال العيادات المتواجدة في المنطقة.

واختتم الحفل بتوقيع اتفاقية تعاونية بين جمعية زهرة ووزارة الصحة بهدف توحيد الجهود للحد من سرطان الثدي والوقاية منه في جميع مناطق المملكة.