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فيديو "كورونا لن تعبر".. تطهير النقود بالمكواة عند مدخل سوق بجورجيا

الزوار يخضعون للفحص الحراري ويتسلمون قفازات مجانًا لمنع العدوى

بدأت إدارة السوق في مدينة بوتي، غربي جورجيا، في تطهير النقود؛ حيث يتم تنظيف العملات المعدنية بمحلول مطهر، وكيّ الورقية بالمكواة.

وبحسب ما أوردته "سبوتنيك"، قال نائب رئيس المركز الوطني للسيطرة على الأمراض والصحة العامة في جورجيا، باتا إيمنازي: المكواة الساخنة أو المطهر فعالان في تطهير النقود.

ويقوم الزائرون بتسليم أموالهم، قبل دخول السوق، ليقوم شخص خاص بمعالجة القطع النقدية بمحلول مطهر، والورقية بمكواة ثم يعيدها إلى صاحبها.

ويخضع جميع زوار السوق للفحص الحراري، ويتسلمون قفازات مجانًا، ويُطلب منهم الحفاظ على المسافة.

وقد قام محافظ ساميغريلو زيمو سفانيتي، ألكسندر موتسيريليا، بزيارة السوق الزراعية في بوتي، أول أمس الأحد، وأشار إلى تنفيذ جميع المعايير الصحية والنظافة الصحية، وكذلك المسافة الاجتماعية.

وتم إغلاق الأسواق الزراعية في تيلافي "منطقة كاهيتي"، وسيناكي "منطقة ساميغريلو مؤقتًا يوم أمس الاثنين، بسبب عدم تنفيذ التوصيات والمعايير الصحية.

كما تم تعليق التجارة في الأسواق الزراعية بسبب الانتهاكات التي تم اكتشافها خلال التفتيش المفاجئ، الذي أجرته وكالة الغذاء الوطنية.

وأكدت إدارة سوق تيلافي أنها تقوم بتطهير المنطقة بانتظام، وأنها تسمح للمشترين بدخول السوق بالدور.

ومنذ 20 مارس الماضي، تم إغلاق جميع المراكز التجارية؛ بما في ذلك أسواق المواد الغذائية، مؤقتًا في جورجيا.

ويُسمح بالعمل للصيدليات ومحلات البقالة ومتاجر الحيوانات الأليفة والمستودعات والأسواق الزراعية وأسواق الحيوانات ومحلات الأسمدة ومحلات الأجهزة المنزلية ومحطات الوقود.

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فيديو "كورونا لن تعبر".. تطهير النقود بالمكواة عند مدخل سوق بجورجيا
سبق

بدأت إدارة السوق في مدينة بوتي، غربي جورجيا، في تطهير النقود؛ حيث يتم تنظيف العملات المعدنية بمحلول مطهر، وكيّ الورقية بالمكواة.

وبحسب ما أوردته "سبوتنيك"، قال نائب رئيس المركز الوطني للسيطرة على الأمراض والصحة العامة في جورجيا، باتا إيمنازي: المكواة الساخنة أو المطهر فعالان في تطهير النقود.

ويقوم الزائرون بتسليم أموالهم، قبل دخول السوق، ليقوم شخص خاص بمعالجة القطع النقدية بمحلول مطهر، والورقية بمكواة ثم يعيدها إلى صاحبها.

ويخضع جميع زوار السوق للفحص الحراري، ويتسلمون قفازات مجانًا، ويُطلب منهم الحفاظ على المسافة.

وقد قام محافظ ساميغريلو زيمو سفانيتي، ألكسندر موتسيريليا، بزيارة السوق الزراعية في بوتي، أول أمس الأحد، وأشار إلى تنفيذ جميع المعايير الصحية والنظافة الصحية، وكذلك المسافة الاجتماعية.

وتم إغلاق الأسواق الزراعية في تيلافي "منطقة كاهيتي"، وسيناكي "منطقة ساميغريلو مؤقتًا يوم أمس الاثنين، بسبب عدم تنفيذ التوصيات والمعايير الصحية.

كما تم تعليق التجارة في الأسواق الزراعية بسبب الانتهاكات التي تم اكتشافها خلال التفتيش المفاجئ، الذي أجرته وكالة الغذاء الوطنية.

وأكدت إدارة سوق تيلافي أنها تقوم بتطهير المنطقة بانتظام، وأنها تسمح للمشترين بدخول السوق بالدور.

ومنذ 20 مارس الماضي، تم إغلاق جميع المراكز التجارية؛ بما في ذلك أسواق المواد الغذائية، مؤقتًا في جورجيا.

ويُسمح بالعمل للصيدليات ومحلات البقالة ومتاجر الحيوانات الأليفة والمستودعات والأسواق الزراعية وأسواق الحيوانات ومحلات الأسمدة ومحلات الأجهزة المنزلية ومحطات الوقود.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:34 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:44 PM

فيديو "كورونا لن تعبر".. تطهير النقود بالمكواة عند مدخل سوق بجورجيا

الزوار يخضعون للفحص الحراري ويتسلمون قفازات مجانًا لمنع العدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت إدارة السوق في مدينة بوتي، غربي جورجيا، في تطهير النقود؛ حيث يتم تنظيف العملات المعدنية بمحلول مطهر، وكيّ الورقية بالمكواة.

وبحسب ما أوردته "سبوتنيك"، قال نائب رئيس المركز الوطني للسيطرة على الأمراض والصحة العامة في جورجيا، باتا إيمنازي: المكواة الساخنة أو المطهر فعالان في تطهير النقود.

ويقوم الزائرون بتسليم أموالهم، قبل دخول السوق، ليقوم شخص خاص بمعالجة القطع النقدية بمحلول مطهر، والورقية بمكواة ثم يعيدها إلى صاحبها.

ويخضع جميع زوار السوق للفحص الحراري، ويتسلمون قفازات مجانًا، ويُطلب منهم الحفاظ على المسافة.

وقد قام محافظ ساميغريلو زيمو سفانيتي، ألكسندر موتسيريليا، بزيارة السوق الزراعية في بوتي، أول أمس الأحد، وأشار إلى تنفيذ جميع المعايير الصحية والنظافة الصحية، وكذلك المسافة الاجتماعية.

وتم إغلاق الأسواق الزراعية في تيلافي "منطقة كاهيتي"، وسيناكي "منطقة ساميغريلو مؤقتًا يوم أمس الاثنين، بسبب عدم تنفيذ التوصيات والمعايير الصحية.

كما تم تعليق التجارة في الأسواق الزراعية بسبب الانتهاكات التي تم اكتشافها خلال التفتيش المفاجئ، الذي أجرته وكالة الغذاء الوطنية.

وأكدت إدارة سوق تيلافي أنها تقوم بتطهير المنطقة بانتظام، وأنها تسمح للمشترين بدخول السوق بالدور.

ومنذ 20 مارس الماضي، تم إغلاق جميع المراكز التجارية؛ بما في ذلك أسواق المواد الغذائية، مؤقتًا في جورجيا.

ويُسمح بالعمل للصيدليات ومحلات البقالة ومتاجر الحيوانات الأليفة والمستودعات والأسواق الزراعية وأسواق الحيوانات ومحلات الأسمدة ومحلات الأجهزة المنزلية ومحطات الوقود.

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