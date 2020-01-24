من 300م نزولاً.. "مدني الباحة" يُخرج محتجزَيْ "عقبة قلوة" بالحبال

من منطقة شديدة الوعورة والخطورة

تمكنت فِرق الدفاع المدني بالباحة من انتشال محتجزَيْن في "عقبة قلوة" بواسطة الحبال لمسافة تزيد على 300 متر نزولاً.

وقال المتحدث باسم مدني الباحة، العقيد جمعان دايس: "بُلّغ مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ18:41، باحتجاز شخصَيْن بعقبة قلوة. وعلى الفور تم تحريك فِرق الإنقاذ والإسعاف من إدارة الدفاع المدني بمحافظة قلوة، وكذلك تم الإسناد من إدارة الدفاع المدني ببني حسن بمقطورات الإنارة، وعدد من أفراد الإنقاذ الجبلي، وتم تمركز الآليات في قرية صدر مساعد".

وأضاف: "من المعاينة اتضح أن الشخصَين المحتجزين يقبعان أسفل الجبل نزولاً، ويبعدان عن مركز الفرق نحو 300 متر في جبال شديدة الوعورة والخطورة؛ فتم تقسيم الموقع إلى مربعات عدة للتعامل في إخراج الحالتَيْن، وتم نزول الفرق عن طريق الحبال إلى الشخصَين، واتضح أنهما سعوديا الجنسية، وأحدهما يبلغ من العمر 30 عامًا، والآخر 23 عامًا".

وتابع: "تم سحبهما إلى موقع تمركز الآليات، وعرضهما على الهلال الأحمر للتأكد من حالتَيْهما الصحيتَيْن، ثم تسليمهما للجهات ذات العلاقة. والدفاع المدني يهيب بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة بالنزول إلى مثل هذه المواقع حفاظًا على سلامة الأرواح".