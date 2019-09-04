24 سيارة إسعاف.. نجاح عملية نقل مرضى مستشفى عرعر إلى "البرج الجديد"

"العازمي" لـ"سبق": خطة طبية مدروسة علمياً وعملياً لضمان عدم حدوث أي خلل

تمكّنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، من نقل المرضى المنومين في الأقسام بمستشفى عرعر المركزي إلى برج الشمال الطبي، بمشاركة الفرق الميدانية والطبية بواقع ٢٤ سيارة إسعاف مجهزة بالكامل بالطواقم الطبية والفنية.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله ولمان العازمي لـ"سبق" أن عملية النقل تمت تحت إشراف ومتابعة من الزملاء والمساعدين بصحة المنطقة، حيث تابعوا مراحل نقل المرضى، عبر خطة طبية مدروسة علمياً وعملياً، لضمان عدم حدوث أي خلل في عملية النقل.

وأضاف "العازمي" أنه تم إعلان نجاح خطة النقل للمرضى بكل يسر وسهولة، مقدماً شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد على متابعته لمراحل إنشاء وتجهيز البرج الطبي.

وتعتبر هذه النقلة نوعية في الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وتوليها كامل اهتمامها، حيث إن السعة السريرية للبرج ٣٠٠ سرير، وبتكلفة إجمالية بلغت ٣٧٥ مليون ريال مجهز بأحدث الأجهزة الطبية.

جدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.