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فريق مركز الملك سلمان الطبي للإغاثة يصل المكلا ويبدأ التجهيز لحملة جراحة القلب

في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها السعودية

وصل الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت؛ وذلك في إطار برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب.

ويهدف البرنامج الذي أطلقه الأسبوع الماضي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إلى تنفيذ 2،940 عملية جراحية، منها 540 عملية في مجال جراحة القلب المفتوح بأنواعها للأطفال والكبار، و1،440 عملية في مجال القسطرة العلاجية بأنواعها، و960 عملية في مجال القساطر التشخيصيـة، يستفيد منها 2،940 مريضًا من الأسر من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، منها دعم الجانب الصحي باليمن، ومختلف البلدان المحتاجة والمتضررة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق مركز الملك سلمان الطبي للإغاثة يصل المكلا ويبدأ التجهيز لحملة جراحة القلب
سبق

وصل الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت؛ وذلك في إطار برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب.

ويهدف البرنامج الذي أطلقه الأسبوع الماضي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إلى تنفيذ 2،940 عملية جراحية، منها 540 عملية في مجال جراحة القلب المفتوح بأنواعها للأطفال والكبار، و1،440 عملية في مجال القسطرة العلاجية بأنواعها، و960 عملية في مجال القساطر التشخيصيـة، يستفيد منها 2،940 مريضًا من الأسر من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، منها دعم الجانب الصحي باليمن، ومختلف البلدان المحتاجة والمتضررة.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
08:14 PM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
09:40 PM

فريق مركز الملك سلمان الطبي للإغاثة يصل المكلا ويبدأ التجهيز لحملة جراحة القلب

في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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وصل الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت؛ وذلك في إطار برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب.

ويهدف البرنامج الذي أطلقه الأسبوع الماضي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إلى تنفيذ 2،940 عملية جراحية، منها 540 عملية في مجال جراحة القلب المفتوح بأنواعها للأطفال والكبار، و1،440 عملية في مجال القسطرة العلاجية بأنواعها، و960 عملية في مجال القساطر التشخيصيـة، يستفيد منها 2،940 مريضًا من الأسر من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، منها دعم الجانب الصحي باليمن، ومختلف البلدان المحتاجة والمتضررة.

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