فريق مشترك بين أمانة جازان و"الإسكان" لتنمية المخططات السكنية

مراعاة قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات بالنطاق العمراني

شكلت أمانة منطقة جازان وفرع وزارة الإسكان، فريق عمل مشترك، لتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين، لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من قِبل فرع وزارة الإسكان مع مراعاة الأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية، وكذلك مناقشة احتياج الأراضي في بعض المحافظات الجبلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بحضور مدير فرع وزارة الإسكان المهندس حسن السهيمي ووكلاء الأمين والمختصين في الأمانة وفي فرع وزارة الإسكان.

وأكد "ابن سعيدان" أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الأمانة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة، لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من قِبل فرع وزارة الإسكان، مع مراعاة الأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية، وبيّن أنه سيتم تزويد فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في الأيام القادمة بتلك الأراضي بعد عمل الكروكيات اللازمة لها.