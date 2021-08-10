"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في جازان

قالت: ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه 1986 مسجداً

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتاً وتعقيمهما في منطقة جازان؛ بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 185 يوماً 1986 مسجداً.

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة جاءت حرصاً على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.