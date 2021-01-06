النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان... "العارضة" تستيقظ على حادث دموي ضحيته أسرة كاملة

مطالبات بتدخل الجهات المعنية.. السرعات جنونية والمسار واحد

استيقظت محافظة العارضة اليوم على حادث تصادم دموي على الطريق الرابط بين محافظة العارضة والخوبة راح ضحيته أربعة أشخاص بينهم مواطن وزوجته وابنتهما، وذلك بعد أسبوع فقط من رحيل الشاب "طواشي" بنفس الطريقة.

وكان الطريق الذي بات يشكل رعبًا للسكان بسبب السرعات الجنونية التي يشهدها، خاصة وأنه مسار واحد قد شهد الأسبوع الماضي حادثًا مأساويًّا مماثلًا غيّب شابًّا ونقل شقيقه للعناية المركزة.

وقال مواطنون إن الحوادث على الطريق تتكرر بالسيناريو نفسه، وأغلبها بسبب دخول مركبات من طرق فرعية، يقابلها سرعات جنونية على الطريق الرئيسي.

وطالب المواطنون بحلول جذرية، خاصة أن الطريق حيوي، منها زرع مطبات عند التقاطعات، وأيضًا نشر كاميرات الرصد الآلي (ساهر) بشكل أكبر، مع تنفيذ حملات لوقف متجاوزي السرعات، خاصة المراهقين منهم.

وأوضح الأهالي أن الطريق شهد خلال السنوات الماضية العديد من الحوادث القاتلة التي راح ضحيتها أبرياء من أطفال وشبان وكبار سن ونساء.

وختموا بقولهم: كلنا أمل في الجهات المختصة لدراسة مشروع ازدواجية الطريق الذي يخدم عشرات القرى، ويربط محافظتين من كبرى محافظات المنطقة "الخوبة والعارضة".

وكان فرع وزارة النقل بجازان قد أكد لـ"سبق" في وقت سابق أنه لا يوجد أي اعتماد مالي حاليًا لعمل ازدواج للطريق، موضحًا أن الطرق الفردية موجودة في كل دول العالم، مشيرًا إلى أن الطريق جديد وممتاز، ويوجد به لوحات إرشادية.

وأهاب الفرع بقائدي المركبات على جميع الطرق، سواء فردية أو مزدوجة، لتوخي الحذر، والتقليل من السرعات، وعدم الانشغال بالجوال تفاديًا لوقوع حوادث مميتة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان... "العارضة" تستيقظ على حادث دموي ضحيته أسرة كاملة
سبق

استيقظت محافظة العارضة اليوم على حادث تصادم دموي على الطريق الرابط بين محافظة العارضة والخوبة راح ضحيته أربعة أشخاص بينهم مواطن وزوجته وابنتهما، وذلك بعد أسبوع فقط من رحيل الشاب "طواشي" بنفس الطريقة.

وكان الطريق الذي بات يشكل رعبًا للسكان بسبب السرعات الجنونية التي يشهدها، خاصة وأنه مسار واحد قد شهد الأسبوع الماضي حادثًا مأساويًّا مماثلًا غيّب شابًّا ونقل شقيقه للعناية المركزة.

وقال مواطنون إن الحوادث على الطريق تتكرر بالسيناريو نفسه، وأغلبها بسبب دخول مركبات من طرق فرعية، يقابلها سرعات جنونية على الطريق الرئيسي.

وطالب المواطنون بحلول جذرية، خاصة أن الطريق حيوي، منها زرع مطبات عند التقاطعات، وأيضًا نشر كاميرات الرصد الآلي (ساهر) بشكل أكبر، مع تنفيذ حملات لوقف متجاوزي السرعات، خاصة المراهقين منهم.

وأوضح الأهالي أن الطريق شهد خلال السنوات الماضية العديد من الحوادث القاتلة التي راح ضحيتها أبرياء من أطفال وشبان وكبار سن ونساء.

وختموا بقولهم: كلنا أمل في الجهات المختصة لدراسة مشروع ازدواجية الطريق الذي يخدم عشرات القرى، ويربط محافظتين من كبرى محافظات المنطقة "الخوبة والعارضة".

وكان فرع وزارة النقل بجازان قد أكد لـ"سبق" في وقت سابق أنه لا يوجد أي اعتماد مالي حاليًا لعمل ازدواج للطريق، موضحًا أن الطرق الفردية موجودة في كل دول العالم، مشيرًا إلى أن الطريق جديد وممتاز، ويوجد به لوحات إرشادية.

وأهاب الفرع بقائدي المركبات على جميع الطرق، سواء فردية أو مزدوجة، لتوخي الحذر، والتقليل من السرعات، وعدم الانشغال بالجوال تفاديًا لوقوع حوادث مميتة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
06:00 PM

جازان... "العارضة" تستيقظ على حادث دموي ضحيته أسرة كاملة

مطالبات بتدخل الجهات المعنية.. السرعات جنونية والمسار واحد

A A A
قاسم الخبراني - جازان
9
13,115

استيقظت محافظة العارضة اليوم على حادث تصادم دموي على الطريق الرابط بين محافظة العارضة والخوبة راح ضحيته أربعة أشخاص بينهم مواطن وزوجته وابنتهما، وذلك بعد أسبوع فقط من رحيل الشاب "طواشي" بنفس الطريقة.

وكان الطريق الذي بات يشكل رعبًا للسكان بسبب السرعات الجنونية التي يشهدها، خاصة وأنه مسار واحد قد شهد الأسبوع الماضي حادثًا مأساويًّا مماثلًا غيّب شابًّا ونقل شقيقه للعناية المركزة.

وقال مواطنون إن الحوادث على الطريق تتكرر بالسيناريو نفسه، وأغلبها بسبب دخول مركبات من طرق فرعية، يقابلها سرعات جنونية على الطريق الرئيسي.

وطالب المواطنون بحلول جذرية، خاصة أن الطريق حيوي، منها زرع مطبات عند التقاطعات، وأيضًا نشر كاميرات الرصد الآلي (ساهر) بشكل أكبر، مع تنفيذ حملات لوقف متجاوزي السرعات، خاصة المراهقين منهم.

وأوضح الأهالي أن الطريق شهد خلال السنوات الماضية العديد من الحوادث القاتلة التي راح ضحيتها أبرياء من أطفال وشبان وكبار سن ونساء.

وختموا بقولهم: كلنا أمل في الجهات المختصة لدراسة مشروع ازدواجية الطريق الذي يخدم عشرات القرى، ويربط محافظتين من كبرى محافظات المنطقة "الخوبة والعارضة".

وكان فرع وزارة النقل بجازان قد أكد لـ"سبق" في وقت سابق أنه لا يوجد أي اعتماد مالي حاليًا لعمل ازدواج للطريق، موضحًا أن الطرق الفردية موجودة في كل دول العالم، مشيرًا إلى أن الطريق جديد وممتاز، ويوجد به لوحات إرشادية.

وأهاب الفرع بقائدي المركبات على جميع الطرق، سواء فردية أو مزدوجة، لتوخي الحذر، والتقليل من السرعات، وعدم الانشغال بالجوال تفاديًا لوقوع حوادث مميتة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,167
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,907
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,500
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,644

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة