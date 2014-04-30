أهالي سبت الجارة يتساءلون عن عدم البدء بجسور وادي قنونا

ناشدوا مسؤولي النقل سرعة حث المقاول على تنفيذ المشروع

تساءل الأهالي في سبت الجارة عن عدم بدء العمل في تنفيذ جسور وادي قنونا على الرغم من استلام المقاول للمشروع قبل أشهر عدة.

وقال المواطنون إنهم استبشروا خيرًا باعتماد خمسة كبارٍ بوادي قنونا يصل إجمالي أطوالها لـ 950 مترًا خصوصًا بعدما تم الإعلان عن تسليم المشروع للمقاول قبل شهور لكنهم لم يلاحظوا أي بوادر لبدء التنفيذ ما قد يتسبب في تأخر المشروع واستمرار معاناتهم مع خطر مجرى الوادي الذي سرعان ما يعزل القرى ويوقف حركة المسافرين على الطريق الرابط بين القنفذة وعسير وقت هطول الأمطار على المنطقة.

وناشد الأهالي المسؤولين في وزارة النقل سرعة حث المقاول بتنفيذ المشروع والاستفادة من موسم توقف الأمطار خلال فترة الصيف.