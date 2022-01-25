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قبل مواجهة عمان المرتقبة.. إصابة عضوين بـ "كورونا" في الأخضر

أجرى أفراد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الفحص الثاني الخاص بفايروس "كورونا"، تطبيقاً للبروتوكول الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأظهرت النتائج سلامتهم، باستثناء عضوين من الجهاز الطبي، حيث جاءت نتائجهما إيجابية، وعلى ضوء ذلك تم التعامل مع حالتهما وفقاً للإجراءات الخاصة بوزارة الصحة.

ويواصل الأخضر، تدريباته في معسكره الذي يُقام حالياً في محافظة جدة، استعداداً لمواجهة منتخب عمان، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل مواجهة عمان المرتقبة.. إصابة عضوين بـ "كورونا" في الأخضر
سبق

أجرى أفراد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الفحص الثاني الخاص بفايروس "كورونا"، تطبيقاً للبروتوكول الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأظهرت النتائج سلامتهم، باستثناء عضوين من الجهاز الطبي، حيث جاءت نتائجهما إيجابية، وعلى ضوء ذلك تم التعامل مع حالتهما وفقاً للإجراءات الخاصة بوزارة الصحة.

ويواصل الأخضر، تدريباته في معسكره الذي يُقام حالياً في محافظة جدة، استعداداً لمواجهة منتخب عمان، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
07:51 PM

قبل مواجهة عمان المرتقبة.. إصابة عضوين بـ "كورونا" في الأخضر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أجرى أفراد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الفحص الثاني الخاص بفايروس "كورونا"، تطبيقاً للبروتوكول الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأظهرت النتائج سلامتهم، باستثناء عضوين من الجهاز الطبي، حيث جاءت نتائجهما إيجابية، وعلى ضوء ذلك تم التعامل مع حالتهما وفقاً للإجراءات الخاصة بوزارة الصحة.

ويواصل الأخضر، تدريباته في معسكره الذي يُقام حالياً في محافظة جدة، استعداداً لمواجهة منتخب عمان، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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