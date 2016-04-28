أمير الشرقية يُسَلّم وحدات سكنية لمستفيدي جمعية "مأوى"

الإعلان عن تنفيذ 1000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة

‬أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الثالث كان له دور كبير في تحقيق مستهدفات برامج الإسكان التنموي الذي يعد أحد المبادرات الهامة لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة وفقًا للأولويات المستهدفة.

وأضاف أمير المنطقة: إن أعمال جمعية مأوى لها دور مميز في دعم الأسر الأشد حاجة والمساهمة في توفير السكن لهم بما يضمن حياة كريمة لهم وهذا يعود بعد توفيق الله لروح التكافل والتعاضد التي يحظى بها الإسكان الخيري في ظل دعم القيادة حفظها الله بتلمس احتياجات المواطنين والحرص على راحتهم".

جاء ذلك خلال رعايته اليوم حفل تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في أم الساهك والبالغ عددهم 6 وحدات سكنية والتي قامت جمعية مأوى ببنائها بالشراكة المجتمعية مع بنك ساب، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بالشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل ورئيس مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية الدكتور عايض بن فرحان القحطاني ومدير الإدارة العامة لشؤون الإسكان بالشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والرعاة والداعمين.

من جهته، نوه رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية الدكتور عايض بن فرحان القحطاني بدعم أمير المنطقة للجمعية منذ نشأتها الذي كان له أكبر الأثر في مسيرة الجمعية ونجاحها، وأعلن خلال كلمة له عن نية الجمعية إنشاء ألف وحدة سكنية بالشراكة بين الجمعية و"جود الإسكان"، وعن تكفل "سمو المجتمع" بقيمة نحو مائة وحدة سكنية تتحمل تكلفتها نيابة عن الجمعية في شراكتها مع جود الإسكان".

وقال القحطاني: "بلغ إجمالي مسطحات البناء التي عملت عليها الجمعية ما يقارب 50 ألف متر مربع، فيما يزيد على عشر مناطق إدارية، والذي يضع مجلس الإدارة أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة الإنجاز وتحقيق أحلام الأسر المستفيدة في توفير السكن الملائم لهم لتستمر في نهضة مجتمعها وتطوير وطنها توافقًا مع رؤية 2030 ومنتجات اقتصادية عالية الجودة".

من جهته، قدم المدير التنفيذي لجمعية مأوى المهندس محمد عدنان السمان عرضاً مختصراً عن الجمعية تناول مسيرتها وقيمها وأهدافها وخططها المستقبلية، مشيداً بدعم سمو أمير الشرقية المستمر للجمعية منذ نشأتها.

إلى هذا رعى أمير المنطقة توقيع اتفاقيتين بين الجمعية ومثلها رئيس مجلس الإدارة مع مؤسسة سالم بالحمر الخيرية يمثلها أحمد سالم أحمد بالحمر وشركة قيم للمحاماة يمثلها عبدالخالق بن سعيد الغامدي.