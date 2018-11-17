النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نافس مئات الأطباء .. "سعودي" يحصد الجائزة العالمية الأمريكية في جراحة "سمنة الأطفال"

بأكثر من ألفي عملية .. "القحطاني": المملكة أصبحت المرجع الأول عالمياً بهذا المجال

حصد استشاري جراحة السمنة والمناظير البروفيسور السعودي الدكتور عايض القحطاني؛ الجائزة العالمية من الجمعية الأمريكية لأمراض وجراحات السمنة، نظير سجله الحافل بالإنجازات كطبيب عربي خلال العقد الماضي.

وقال الدكتور "القحطاني"؛ لـ "سبق": إن هذه الجائزة تمنح للأطباء في المجال ممّن يكون لهم إسهامات مميزة، وتمّ ترشيحي للفوز بالجائزة عمّا قدّمته خلال ١٠ سنوات لجراحات سمنة الأطفال، خلال اجتماع الجمعية الأمريكية الـ ٣٥ الذي انعقد هذا الأسبوع في مدينة ناشفيلد.

وأضاف، أنه نافس ضمن مئات الأطباء من مختلف الجنسيات بسجل طبي حمل أكثر من ٢٠٠٠ عملية للأطفال أدّت إلى نتائج متميزة على مدى عشر سنوات، حيث تم شفاؤهم من الأمراض التي يعانونها، وخاصة السكري والضغط والاختناق في أثناء النوم، وما ثبت خلال عشر سنوات متابعة أن نموهم لم يتأثر؛ بل يتحسّن حيث أصبحوا أطول بما يزيد على ١٠ سم عن أقرانهم البدناء الذين لم يجروا عمليات.

وأردف بقوله: "أن هذا يدل على ما وصلت إليه المملكة والخدمات الطبية والأطباء السعوديون من عالمية، فالمملكة الآن هي المرجع الأول عالمياً في جراحات السمنة عند الأطفال، وأدّت الأبحاث التي نشرناها في أفضل المجلات العملية إلى تعديل الإرشادات العالمية واتباع ما أوصينا به فيها".

ونصح "القحطاني"؛ قرّاء "سبق" قائلاً: "إن الاهتمام بإنقاص الوزن سواء ببرامج غذائية طبية مخصّصة أو إجراء عمليات السمنة بشكل مبكّر لمَن لديه سكري تكون نسبة شفائه أكبر وتصل إلى ١٠٠ % ويستمر لمدة ١٠ سنوات وعلى النقيض كلما تطول مدة حمل المرض تقل نسبة الشفاء".

يُذكر أن الجمعية الأمريكية للجراحات هي المرجع العالمي الأول للسمنة وجراحاتها وهي أكبر تجمع يحضره خبراء السمنة والمهتمون بها وجراحتها، وتقوم فيها لجنة من الخبراء باختيار أحد المميزين حول العالم ممّن قدّموا أعمالاً تختص بجراحات السمنة وتمنحهم الجائزة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نافس مئات الأطباء .. "سعودي" يحصد الجائزة العالمية الأمريكية في جراحة "سمنة الأطفال"
سبق

حصد استشاري جراحة السمنة والمناظير البروفيسور السعودي الدكتور عايض القحطاني؛ الجائزة العالمية من الجمعية الأمريكية لأمراض وجراحات السمنة، نظير سجله الحافل بالإنجازات كطبيب عربي خلال العقد الماضي.

وقال الدكتور "القحطاني"؛ لـ "سبق": إن هذه الجائزة تمنح للأطباء في المجال ممّن يكون لهم إسهامات مميزة، وتمّ ترشيحي للفوز بالجائزة عمّا قدّمته خلال ١٠ سنوات لجراحات سمنة الأطفال، خلال اجتماع الجمعية الأمريكية الـ ٣٥ الذي انعقد هذا الأسبوع في مدينة ناشفيلد.

وأضاف، أنه نافس ضمن مئات الأطباء من مختلف الجنسيات بسجل طبي حمل أكثر من ٢٠٠٠ عملية للأطفال أدّت إلى نتائج متميزة على مدى عشر سنوات، حيث تم شفاؤهم من الأمراض التي يعانونها، وخاصة السكري والضغط والاختناق في أثناء النوم، وما ثبت خلال عشر سنوات متابعة أن نموهم لم يتأثر؛ بل يتحسّن حيث أصبحوا أطول بما يزيد على ١٠ سم عن أقرانهم البدناء الذين لم يجروا عمليات.

وأردف بقوله: "أن هذا يدل على ما وصلت إليه المملكة والخدمات الطبية والأطباء السعوديون من عالمية، فالمملكة الآن هي المرجع الأول عالمياً في جراحات السمنة عند الأطفال، وأدّت الأبحاث التي نشرناها في أفضل المجلات العملية إلى تعديل الإرشادات العالمية واتباع ما أوصينا به فيها".

ونصح "القحطاني"؛ قرّاء "سبق" قائلاً: "إن الاهتمام بإنقاص الوزن سواء ببرامج غذائية طبية مخصّصة أو إجراء عمليات السمنة بشكل مبكّر لمَن لديه سكري تكون نسبة شفائه أكبر وتصل إلى ١٠٠ % ويستمر لمدة ١٠ سنوات وعلى النقيض كلما تطول مدة حمل المرض تقل نسبة الشفاء".

يُذكر أن الجمعية الأمريكية للجراحات هي المرجع العالمي الأول للسمنة وجراحاتها وهي أكبر تجمع يحضره خبراء السمنة والمهتمون بها وجراحتها، وتقوم فيها لجنة من الخبراء باختيار أحد المميزين حول العالم ممّن قدّموا أعمالاً تختص بجراحات السمنة وتمنحهم الجائزة.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
12:06 PM

نافس مئات الأطباء .. "سعودي" يحصد الجائزة العالمية الأمريكية في جراحة "سمنة الأطفال"

بأكثر من ألفي عملية .. "القحطاني": المملكة أصبحت المرجع الأول عالمياً بهذا المجال

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
12
3,227

حصد استشاري جراحة السمنة والمناظير البروفيسور السعودي الدكتور عايض القحطاني؛ الجائزة العالمية من الجمعية الأمريكية لأمراض وجراحات السمنة، نظير سجله الحافل بالإنجازات كطبيب عربي خلال العقد الماضي.

وقال الدكتور "القحطاني"؛ لـ "سبق": إن هذه الجائزة تمنح للأطباء في المجال ممّن يكون لهم إسهامات مميزة، وتمّ ترشيحي للفوز بالجائزة عمّا قدّمته خلال ١٠ سنوات لجراحات سمنة الأطفال، خلال اجتماع الجمعية الأمريكية الـ ٣٥ الذي انعقد هذا الأسبوع في مدينة ناشفيلد.

وأضاف، أنه نافس ضمن مئات الأطباء من مختلف الجنسيات بسجل طبي حمل أكثر من ٢٠٠٠ عملية للأطفال أدّت إلى نتائج متميزة على مدى عشر سنوات، حيث تم شفاؤهم من الأمراض التي يعانونها، وخاصة السكري والضغط والاختناق في أثناء النوم، وما ثبت خلال عشر سنوات متابعة أن نموهم لم يتأثر؛ بل يتحسّن حيث أصبحوا أطول بما يزيد على ١٠ سم عن أقرانهم البدناء الذين لم يجروا عمليات.

وأردف بقوله: "أن هذا يدل على ما وصلت إليه المملكة والخدمات الطبية والأطباء السعوديون من عالمية، فالمملكة الآن هي المرجع الأول عالمياً في جراحات السمنة عند الأطفال، وأدّت الأبحاث التي نشرناها في أفضل المجلات العملية إلى تعديل الإرشادات العالمية واتباع ما أوصينا به فيها".

ونصح "القحطاني"؛ قرّاء "سبق" قائلاً: "إن الاهتمام بإنقاص الوزن سواء ببرامج غذائية طبية مخصّصة أو إجراء عمليات السمنة بشكل مبكّر لمَن لديه سكري تكون نسبة شفائه أكبر وتصل إلى ١٠٠ % ويستمر لمدة ١٠ سنوات وعلى النقيض كلما تطول مدة حمل المرض تقل نسبة الشفاء".

يُذكر أن الجمعية الأمريكية للجراحات هي المرجع العالمي الأول للسمنة وجراحاتها وهي أكبر تجمع يحضره خبراء السمنة والمهتمون بها وجراحتها، وتقوم فيها لجنة من الخبراء باختيار أحد المميزين حول العالم ممّن قدّموا أعمالاً تختص بجراحات السمنة وتمنحهم الجائزة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,602
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,892
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,507
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,466

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة