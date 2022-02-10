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اللجنة المنظمة دعت لاختيار التسمية.. الكشف عن التميمة الخاصة بدورة الألعاب السعودية

كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى الستار عن التميمة الخاصة بالألعاب السعودية التي تنطلق في العاشر من مارس المقبل بمدينة الرياض.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية "النمر العربي" تميمة خاصة للدورة الأولى، والتي تنطلق في العاشر من مارس المقبل بمدينة الرياض، وذلك بمناسبة يوم (النمر العربي)، وإيمانًا بالدور التوعوي للرياضة.

وترمز التميمة إلى النمر العربي، وذلك لنشر الوعي بالحفاظ عليه من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي، ضمن جهود المملكة لحماية النمور العربية بعدما أدرجته "IUCN" في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

وتحمل التميمة في منتصفها، شعار الدورة، المتكون من ألوان الحلقات الأولمبية والنمر العربي.

ودعت اللجنة المنظمة عموم الجمهور للمشاركة في مسابقة تسمية التميمة عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLMI4xZPEq7p9sRnKAueSlUYVXA-3pDBIR8KR_mLSS_-QFw/viewform

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اللجنة المنظمة دعت لاختيار التسمية.. الكشف عن التميمة الخاصة بدورة الألعاب السعودية
سبق

كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى الستار عن التميمة الخاصة بالألعاب السعودية التي تنطلق في العاشر من مارس المقبل بمدينة الرياض.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية "النمر العربي" تميمة خاصة للدورة الأولى، والتي تنطلق في العاشر من مارس المقبل بمدينة الرياض، وذلك بمناسبة يوم (النمر العربي)، وإيمانًا بالدور التوعوي للرياضة.

وترمز التميمة إلى النمر العربي، وذلك لنشر الوعي بالحفاظ عليه من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي، ضمن جهود المملكة لحماية النمور العربية بعدما أدرجته "IUCN" في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

وتحمل التميمة في منتصفها، شعار الدورة، المتكون من ألوان الحلقات الأولمبية والنمر العربي.

ودعت اللجنة المنظمة عموم الجمهور للمشاركة في مسابقة تسمية التميمة عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLMI4xZPEq7p9sRnKAueSlUYVXA-3pDBIR8KR_mLSS_-QFw/viewform

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
06:06 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
06:24 PM

اللجنة المنظمة دعت لاختيار التسمية.. الكشف عن التميمة الخاصة بدورة الألعاب السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى الستار عن التميمة الخاصة بالألعاب السعودية التي تنطلق في العاشر من مارس المقبل بمدينة الرياض.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية "النمر العربي" تميمة خاصة للدورة الأولى، والتي تنطلق في العاشر من مارس المقبل بمدينة الرياض، وذلك بمناسبة يوم (النمر العربي)، وإيمانًا بالدور التوعوي للرياضة.

وترمز التميمة إلى النمر العربي، وذلك لنشر الوعي بالحفاظ عليه من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي، ضمن جهود المملكة لحماية النمور العربية بعدما أدرجته "IUCN" في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

وتحمل التميمة في منتصفها، شعار الدورة، المتكون من ألوان الحلقات الأولمبية والنمر العربي.

ودعت اللجنة المنظمة عموم الجمهور للمشاركة في مسابقة تسمية التميمة عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLMI4xZPEq7p9sRnKAueSlUYVXA-3pDBIR8KR_mLSS_-QFw/viewform

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,677
142 مليون ..

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