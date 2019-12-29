النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشهري يستبعد ثلاثة لاعبين من قائمة "أخضر 23"

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب ميرديكا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق تمارين وقائية، أعقبها مران تكتيكي للعمل الدفاعي والتحول الهجومي.

من ناحية أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني اللاعبين محمد المجحد، وفواز الطريس، وعبدالله اليوسف، وقدم الجهازان الفني والإداري شكرهما للاعبين على الانضباطية العالية والالتزام خلال فترة المعسكر داخل الملعب وخارجه.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشهري يستبعد ثلاثة لاعبين من قائمة "أخضر 23"
سبق

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب ميرديكا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق تمارين وقائية، أعقبها مران تكتيكي للعمل الدفاعي والتحول الهجومي.

من ناحية أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني اللاعبين محمد المجحد، وفواز الطريس، وعبدالله اليوسف، وقدم الجهازان الفني والإداري شكرهما للاعبين على الانضباطية العالية والالتزام خلال فترة المعسكر داخل الملعب وخارجه.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
08:32 PM

الشهري يستبعد ثلاثة لاعبين من قائمة "أخضر 23"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
859

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب ميرديكا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق تمارين وقائية، أعقبها مران تكتيكي للعمل الدفاعي والتحول الهجومي.

من ناحية أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني اللاعبين محمد المجحد، وفواز الطريس، وعبدالله اليوسف، وقدم الجهازان الفني والإداري شكرهما للاعبين على الانضباطية العالية والالتزام خلال فترة المعسكر داخل الملعب وخارجه.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,991
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,943
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,466

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة