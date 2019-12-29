الشهري يستبعد ثلاثة لاعبين من قائمة "أخضر 23"

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب ميرديكا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق تمارين وقائية، أعقبها مران تكتيكي للعمل الدفاعي والتحول الهجومي.

من ناحية أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني اللاعبين محمد المجحد، وفواز الطريس، وعبدالله اليوسف، وقدم الجهازان الفني والإداري شكرهما للاعبين على الانضباطية العالية والالتزام خلال فترة المعسكر داخل الملعب وخارجه.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.