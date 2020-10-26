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"الحبيشي" مديرًا للأسواق بأمانة الشرقية

أصدر أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، قرارًا يقضي بتكليف الحبيشي مديرًا عامًّا للأسواق بوكالة الخدمات في الأمانة، وذلك ضمن استراتيجيتها لإعادة الهيكلة الإدارية بهدف تطوير العمل، والرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

فيما رفع "الحبيشي" الشكر والعرفان لأمين المنطقة معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، ومتمنيًا أن يكون عند حسن الظن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي، وتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الحبيشي" مديرًا للأسواق بأمانة الشرقية
سبق

أصدر أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، قرارًا يقضي بتكليف الحبيشي مديرًا عامًّا للأسواق بوكالة الخدمات في الأمانة، وذلك ضمن استراتيجيتها لإعادة الهيكلة الإدارية بهدف تطوير العمل، والرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

فيما رفع "الحبيشي" الشكر والعرفان لأمين المنطقة معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، ومتمنيًا أن يكون عند حسن الظن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي، وتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
09:17 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
10:27 PM

"الحبيشي" مديرًا للأسواق بأمانة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أصدر أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، قرارًا يقضي بتكليف الحبيشي مديرًا عامًّا للأسواق بوكالة الخدمات في الأمانة، وذلك ضمن استراتيجيتها لإعادة الهيكلة الإدارية بهدف تطوير العمل، والرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

فيما رفع "الحبيشي" الشكر والعرفان لأمين المنطقة معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، ومتمنيًا أن يكون عند حسن الظن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي، وتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي.

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