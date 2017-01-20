عاصفة ترابية في طريقها للشرقية والرياض خلال ساعات

قال المركز الوطني للأرصاد إن آخر مستجدات صور الأقمار الصناعية تكشف عن تكوّن عاصفة ترابية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
وتوقع المركز أن يمتد تأثير هذه الحالة على منطقتيْ الشرقية والرياض خلال الساعات القادمة.
قال المركز الوطني للأرصاد إن آخر مستجدات صور الأقمار الصناعية تكشف عن تكوّن عاصفة ترابية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
وتوقع المركز أن يمتد تأثير هذه الحالة على منطقتيْ الشرقية والرياض خلال الساعات القادمة.
قال المركز الوطني للأرصاد إن آخر مستجدات صور الأقمار الصناعية تكشف عن تكوّن عاصفة ترابية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
وتوقع المركز أن يمتد تأثير هذه الحالة على منطقتيْ الشرقية والرياض خلال الساعات القادمة.
قال المركز الوطني للأرصاد إن آخر مستجدات صور الأقمار الصناعية تكشف عن تكوّن عاصفة ترابية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
وتوقع المركز أن يمتد تأثير هذه الحالة على منطقتيْ الشرقية والرياض خلال الساعات القادمة.