وتوقع المركز أن يمتد تأثير هذه الحالة على منطقتيْ الشرقية والرياض خلال الساعات القادمة.

قال المركز الوطني للأرصاد إن آخر مستجدات صور الأقمار الصناعية تكشف عن تكوّن عاصفة ترابية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

عاصفة ترابية في طريقها للشرقية والرياض خلال ساعات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-20 قال المركز الوطني للأرصاد إن آخر مستجدات صور الأقمار الصناعية تكشف عن تكوّن عاصفة ترابية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية. وتوقع المركز أن يمتد تأثير هذه الحالة على منطقتيْ الشرقية والرياض خلال الساعات القادمة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 02:29 PM

عاصفة ترابية في طريقها للشرقية والرياض خلال ساعات "الأرصاد": تتكوّن على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية





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قال المركز الوطني للأرصاد إن آخر مستجدات صور الأقمار الصناعية تكشف عن تكوّن عاصفة ترابية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وتوقع المركز أن يمتد تأثير هذه الحالة على منطقتيْ الشرقية والرياض خلال الساعات القادمة.