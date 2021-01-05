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"البحر الأحمر للتطوير" تُعين daa العالمية لإدارة العمليات في مطار الوجهة الدولي

سيقدم وفق أحدث التقنيات تجربة استثنائية للسياح الذين سيصلون إلى الوجهة

عينت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، شركة daa العالمية كمشغل لمطار مشروع البحر الأحمر المتميز والمنفرد.

ستقوم شركة daa العالمية بإدارة عمليات صالات المطار ومنطقة الطيران، وخدمات الطيران، وإدارة المرافق والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى خدمات الشركات والخدمات المالية.

سيقدم مطار البحر الأحمر الدولي الذي يتم بناؤه وفق أحدث التقنيات تجربة استثنائية للسياح الذين سيصلون إلى الوجهة، ويعد هذا الإعلان خطوة مهمة قبل استقبالهم بحلول نهاية عام 2022. وقد قمنا بتعيين شركة daa العالمية لثقتنا في أنهم سيقدمون للزائرين تجربة مميزة تليق بوجهتنا الفاخرة ،بالإضافة إلى التزامهم أيضاً بضمان تحقيق أهداف الاستدامة التي نتبعها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السيد جون باغانو: ستعمل شركة daa العالمية على إدارة عمليات المطار خلال ثلاث مراحل منفصلة، حيث تتضمن المرحلة الأولى التأكد من أن جميع تصاميم المطار تثري تجارب السياح، بينما تشمل المرحلة الثانية التخطيط لإعداد نموذج تشغيلي متكامل وسلس للمطار عند افتتاحه. أما المرحلة الأخيرة، فسترتكز على إدارة وتشغيل هذه الخطة، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تتعلق بتجربة السائح والاستدامة، وإعطاء الأولوية للأمن والسلامة.

وأضاف باغانو: "نحن فخورون للغاية بمدى التزامنا بالمعايير الطموحة كما يضمن تعاقدنا مع البحر الأحمر العالمية وفمكو تحقيق المنفعة للقوى البشرية العاملة وتعزيز مستوى الرفاهية وجودة الحياة".


قال الرئيس التنفيذي لشركة daa العالمية نيك كول: "سيشكل مطار البحر الأحمر الدولي جزءاً أساسياً من رحلة أي سائح قادم لهذه الوجهة الفريدة، فنحن نرى أن تجربة العطلة يجب أن تبدأ منذ لحظة الهبوط. لذا نطمح إلى تزويد السياح بتجربة سلسة في المطار، ترتكز على الالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة الصارمة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير. ويسعدنا أن نشارك في كشف السِتار عن هذه الوجهة الجديدة وهذا البلد الرائع ليراه العالم أجمع".

سيتمكن 80 % من سكان العالم من الوصول إلى مطار البحر الأحمر الدولي في أقل من ثمان ساعات ومن المقرر أن يستوعب نحو مليون مسافر سنوياً عند اكتمال المشروع في عام 2030، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى (900) مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة، وسيقتصر عدد الزوار على مليون زائر بناءً على القدرة الاستيعابية البيئية للوجهة.


وسيتم تشغيل شبكة النقل بالكامل في المنطقة بما في ذلك المطار بالطاقة المتجددة بنسبة 100%. وتماشياً مع التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بإرساء معايير جديدة في السياحة المتجددة، تم تصميم المطار ليشمل مناطق مظللة ومناطق بتهوية طبيعية، مما سيقلل من الاعتماد على أجهزة التكييف.

وقد أرست شركة البحر الأحمر للتطوير عقد تصميم المطار لشركة التصميم البريطانية "فوستر وشركاه" في أكتوبر2019، بعد تقديمهم تصاميم واعدة مستوحاة من المناظر الطبيعية السعودية.

كما منحت الشركة عقداً لبناء مدرج من "نوع F"، ومدرج من "نوع B" للطائرات المائية، ومهبط للمروحيات، بالإضافة إلى الطرق والأنظمة الملاحية لتحالف مؤلف من شركتين سعوديتين (نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، والمباني العامة للمقاولات) في وقت سابق من هذا العام.

شركة البحر الأحمر للتطوير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البحر الأحمر للتطوير" تُعين daa العالمية لإدارة العمليات في مطار الوجهة الدولي
سبق

عينت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، شركة daa العالمية كمشغل لمطار مشروع البحر الأحمر المتميز والمنفرد.

ستقوم شركة daa العالمية بإدارة عمليات صالات المطار ومنطقة الطيران، وخدمات الطيران، وإدارة المرافق والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى خدمات الشركات والخدمات المالية.

سيقدم مطار البحر الأحمر الدولي الذي يتم بناؤه وفق أحدث التقنيات تجربة استثنائية للسياح الذين سيصلون إلى الوجهة، ويعد هذا الإعلان خطوة مهمة قبل استقبالهم بحلول نهاية عام 2022. وقد قمنا بتعيين شركة daa العالمية لثقتنا في أنهم سيقدمون للزائرين تجربة مميزة تليق بوجهتنا الفاخرة ،بالإضافة إلى التزامهم أيضاً بضمان تحقيق أهداف الاستدامة التي نتبعها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السيد جون باغانو: ستعمل شركة daa العالمية على إدارة عمليات المطار خلال ثلاث مراحل منفصلة، حيث تتضمن المرحلة الأولى التأكد من أن جميع تصاميم المطار تثري تجارب السياح، بينما تشمل المرحلة الثانية التخطيط لإعداد نموذج تشغيلي متكامل وسلس للمطار عند افتتاحه. أما المرحلة الأخيرة، فسترتكز على إدارة وتشغيل هذه الخطة، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تتعلق بتجربة السائح والاستدامة، وإعطاء الأولوية للأمن والسلامة.

وأضاف باغانو: "نحن فخورون للغاية بمدى التزامنا بالمعايير الطموحة كما يضمن تعاقدنا مع البحر الأحمر العالمية وفمكو تحقيق المنفعة للقوى البشرية العاملة وتعزيز مستوى الرفاهية وجودة الحياة".


قال الرئيس التنفيذي لشركة daa العالمية نيك كول: "سيشكل مطار البحر الأحمر الدولي جزءاً أساسياً من رحلة أي سائح قادم لهذه الوجهة الفريدة، فنحن نرى أن تجربة العطلة يجب أن تبدأ منذ لحظة الهبوط. لذا نطمح إلى تزويد السياح بتجربة سلسة في المطار، ترتكز على الالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة الصارمة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير. ويسعدنا أن نشارك في كشف السِتار عن هذه الوجهة الجديدة وهذا البلد الرائع ليراه العالم أجمع".

سيتمكن 80 % من سكان العالم من الوصول إلى مطار البحر الأحمر الدولي في أقل من ثمان ساعات ومن المقرر أن يستوعب نحو مليون مسافر سنوياً عند اكتمال المشروع في عام 2030، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى (900) مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة، وسيقتصر عدد الزوار على مليون زائر بناءً على القدرة الاستيعابية البيئية للوجهة.


وسيتم تشغيل شبكة النقل بالكامل في المنطقة بما في ذلك المطار بالطاقة المتجددة بنسبة 100%. وتماشياً مع التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بإرساء معايير جديدة في السياحة المتجددة، تم تصميم المطار ليشمل مناطق مظللة ومناطق بتهوية طبيعية، مما سيقلل من الاعتماد على أجهزة التكييف.

وقد أرست شركة البحر الأحمر للتطوير عقد تصميم المطار لشركة التصميم البريطانية "فوستر وشركاه" في أكتوبر2019، بعد تقديمهم تصاميم واعدة مستوحاة من المناظر الطبيعية السعودية.

كما منحت الشركة عقداً لبناء مدرج من "نوع F"، ومدرج من "نوع B" للطائرات المائية، ومهبط للمروحيات، بالإضافة إلى الطرق والأنظمة الملاحية لتحالف مؤلف من شركتين سعوديتين (نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، والمباني العامة للمقاولات) في وقت سابق من هذا العام.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
02:19 PM

"البحر الأحمر للتطوير" تُعين daa العالمية لإدارة العمليات في مطار الوجهة الدولي

سيقدم وفق أحدث التقنيات تجربة استثنائية للسياح الذين سيصلون إلى الوجهة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عينت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، شركة daa العالمية كمشغل لمطار مشروع البحر الأحمر المتميز والمنفرد.

ستقوم شركة daa العالمية بإدارة عمليات صالات المطار ومنطقة الطيران، وخدمات الطيران، وإدارة المرافق والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى خدمات الشركات والخدمات المالية.

سيقدم مطار البحر الأحمر الدولي الذي يتم بناؤه وفق أحدث التقنيات تجربة استثنائية للسياح الذين سيصلون إلى الوجهة، ويعد هذا الإعلان خطوة مهمة قبل استقبالهم بحلول نهاية عام 2022. وقد قمنا بتعيين شركة daa العالمية لثقتنا في أنهم سيقدمون للزائرين تجربة مميزة تليق بوجهتنا الفاخرة ،بالإضافة إلى التزامهم أيضاً بضمان تحقيق أهداف الاستدامة التي نتبعها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السيد جون باغانو: ستعمل شركة daa العالمية على إدارة عمليات المطار خلال ثلاث مراحل منفصلة، حيث تتضمن المرحلة الأولى التأكد من أن جميع تصاميم المطار تثري تجارب السياح، بينما تشمل المرحلة الثانية التخطيط لإعداد نموذج تشغيلي متكامل وسلس للمطار عند افتتاحه. أما المرحلة الأخيرة، فسترتكز على إدارة وتشغيل هذه الخطة، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تتعلق بتجربة السائح والاستدامة، وإعطاء الأولوية للأمن والسلامة.

وأضاف باغانو: "نحن فخورون للغاية بمدى التزامنا بالمعايير الطموحة كما يضمن تعاقدنا مع البحر الأحمر العالمية وفمكو تحقيق المنفعة للقوى البشرية العاملة وتعزيز مستوى الرفاهية وجودة الحياة".


قال الرئيس التنفيذي لشركة daa العالمية نيك كول: "سيشكل مطار البحر الأحمر الدولي جزءاً أساسياً من رحلة أي سائح قادم لهذه الوجهة الفريدة، فنحن نرى أن تجربة العطلة يجب أن تبدأ منذ لحظة الهبوط. لذا نطمح إلى تزويد السياح بتجربة سلسة في المطار، ترتكز على الالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة الصارمة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير. ويسعدنا أن نشارك في كشف السِتار عن هذه الوجهة الجديدة وهذا البلد الرائع ليراه العالم أجمع".

سيتمكن 80 % من سكان العالم من الوصول إلى مطار البحر الأحمر الدولي في أقل من ثمان ساعات ومن المقرر أن يستوعب نحو مليون مسافر سنوياً عند اكتمال المشروع في عام 2030، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى (900) مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة، وسيقتصر عدد الزوار على مليون زائر بناءً على القدرة الاستيعابية البيئية للوجهة.


وسيتم تشغيل شبكة النقل بالكامل في المنطقة بما في ذلك المطار بالطاقة المتجددة بنسبة 100%. وتماشياً مع التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بإرساء معايير جديدة في السياحة المتجددة، تم تصميم المطار ليشمل مناطق مظللة ومناطق بتهوية طبيعية، مما سيقلل من الاعتماد على أجهزة التكييف.

وقد أرست شركة البحر الأحمر للتطوير عقد تصميم المطار لشركة التصميم البريطانية "فوستر وشركاه" في أكتوبر2019، بعد تقديمهم تصاميم واعدة مستوحاة من المناظر الطبيعية السعودية.

كما منحت الشركة عقداً لبناء مدرج من "نوع F"، ومدرج من "نوع B" للطائرات المائية، ومهبط للمروحيات، بالإضافة إلى الطرق والأنظمة الملاحية لتحالف مؤلف من شركتين سعوديتين (نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، والمباني العامة للمقاولات) في وقت سابق من هذا العام.

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