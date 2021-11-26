النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 949378 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى استقرار إجمالي الوفيات على 14770 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 931548 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 949378 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى استقرار إجمالي الوفيات على 14770 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 931548 حالة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
07:17 PM

المغرب تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
158

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 949378 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى استقرار إجمالي الوفيات على 14770 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 931548 حالة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,853
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,358
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,240
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,280

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة