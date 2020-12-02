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"أرامكو": عُطل فني في مضخة التوزيع أدى لنقص بعض المشتقات البترولية بجازان

أكدت أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاحه.. والإمدادات تعود تدريجيًّا

أعلنت أرامكو السعودية أنه نظرًا لحدوث عُطل فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، فقد طرأ نقص في بعض المشتقات البترولية في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.

وبناء على توجيه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، تعمل وزارة الطاقة مع أرامكو السعودية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.

وأكدت أرامكو السعودية أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العُطل الفني في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاج إليها منطقة جازان من المحطة بلا انقطاع. وقد عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًّا -ولله الحمد-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو": عُطل فني في مضخة التوزيع أدى لنقص بعض المشتقات البترولية بجازان
سبق

أعلنت أرامكو السعودية أنه نظرًا لحدوث عُطل فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، فقد طرأ نقص في بعض المشتقات البترولية في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.

وبناء على توجيه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، تعمل وزارة الطاقة مع أرامكو السعودية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.

وأكدت أرامكو السعودية أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العُطل الفني في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاج إليها منطقة جازان من المحطة بلا انقطاع. وقد عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًّا -ولله الحمد-.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
11:33 PM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
12:20 AM

"أرامكو": عُطل فني في مضخة التوزيع أدى لنقص بعض المشتقات البترولية بجازان

أكدت أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاحه.. والإمدادات تعود تدريجيًّا

A A A
حامد العلي - الرياض
2
9,181

أعلنت أرامكو السعودية أنه نظرًا لحدوث عُطل فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، فقد طرأ نقص في بعض المشتقات البترولية في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.

وبناء على توجيه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، تعمل وزارة الطاقة مع أرامكو السعودية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.

وأكدت أرامكو السعودية أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العُطل الفني في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاج إليها منطقة جازان من المحطة بلا انقطاع. وقد عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًّا -ولله الحمد-.

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