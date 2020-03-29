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محافظ وادي الدواسر يقلد "الرجباني" رتبته الجديدة

قلد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، بمكتبه في المحافظة، اليوم، المقدم محمد بن عبدالله حويزي الرجباني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم، وذلك بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد، فهد بن عائد العتيبي.

وهنأ محافظ وادي الدواسر المقدم الرجباني بالثقة الغالية من ولاة الأمر - حفظهم الله - متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين، ثم الملك والوطن.

من جانبه عبر "الرجباني" عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر - حفظهم الله - مؤكداً المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين، ثم الملك والوطن.

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محافظ وادي الدواسر يقلد "الرجباني" رتبته الجديدة
سبق

قلد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، بمكتبه في المحافظة، اليوم، المقدم محمد بن عبدالله حويزي الرجباني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم، وذلك بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد، فهد بن عائد العتيبي.

وهنأ محافظ وادي الدواسر المقدم الرجباني بالثقة الغالية من ولاة الأمر - حفظهم الله - متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين، ثم الملك والوطن.

من جانبه عبر "الرجباني" عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر - حفظهم الله - مؤكداً المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين، ثم الملك والوطن.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:37 PM

محافظ وادي الدواسر يقلد "الرجباني" رتبته الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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قلد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، بمكتبه في المحافظة، اليوم، المقدم محمد بن عبدالله حويزي الرجباني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم، وذلك بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد، فهد بن عائد العتيبي.

وهنأ محافظ وادي الدواسر المقدم الرجباني بالثقة الغالية من ولاة الأمر - حفظهم الله - متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين، ثم الملك والوطن.

من جانبه عبر "الرجباني" عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر - حفظهم الله - مؤكداً المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين، ثم الملك والوطن.

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