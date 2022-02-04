كشف وزير النقل السابق عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، العديد من المواقف المهمة التي صادفته أثناء مسيرته منذ أن عمل أميناً لمنطقة الرياض، ثم وكيلاً لوزارة النقل، وبعدها وكيلاً لوزارة المواصلات حتى نال الثقة الملكية وزيراً للنقل. وكشف "المقبل" في حديثه لبرنامج "ألف ميل" الذي تبثه القناة السعودية الأولى في الثامنة والنصف من مساء كل خميس، عن الكثير من الظروف التي مرّ بها مثل فقدانه لوالدته ومشواره التعليمي حتى تحقيق نجاحاته الأولى، وتولي المنصب تلو المنصب. وفي جزئية عميقة، روى وزير النقل السابق العديد من القصص التي أكد بها على تعلمه الكثير من مدرسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مؤكداً على تجارب إدارية تعلمها واستلهمها من شخصية الملك سلمان، وقصة الاتصال الذي وصله منه في السادسة من صباح أحد الأيام. كما تطرق لمنعطفات فاصلة مثل: كيف استقبل والد ووالدة المهندس المقبل خبر انتقاله إلى الظهران للدراسة؟ وتأثير وفاة والدته، والسبب الحقيقي وراء سرعة إنجاز "الدائري الضلع الغربي"، وصعوبات وتحديات شق الطرق السريعة، وظروف تأسيس "النقل الجماعي" في السعودية منذ عام ١٩٧٩م. من جانبها، ذكرت الجوهرة عبدالله المقبل أن والدها داعم وسند كبير للمرأة في البيت والعمل، وفي مسيرتها وتعلمها، وفي وظيفتها، وحتى في ممارسة هواياتها. وأشارت في هذا الصدد بأن من أجمل صور الدعم لوالدتها كانت عندما ظهرت برفقته في الصحف بمناسبة تكريمه كرجل العام سنة 2007 في ذلك الوقت الذي كان لا يظهر فيه رجل بصحبة زوجته في الجرائد! مضيفة: "أحبّ والدي تكريم زوجته؛ كونها رفيقة دربه، ونشرت الصورة لهما وهما يمسكان الدرع وشهادة التكريم سوياً". وأكدت ابنة وزير النقل السابق أن والدها لم تغيره المناصب ومع ارتباطاته العملية وانشغاله الكبير، إلا أنه كان يخصص الوقت المناسب للأسرة. يذكر أن برنامج "ألف ميل" يعده مركز الإنتاج الوثائقي بالتلفزيون، ويستضيف العديد من الشخصيات ذات التجارب الرائدة، سواء على المستوى الشخصي أو الخدمي أو مسؤولين سابقين، ويبث مساء كل خميس الساعة الثامنة والنصف مساء.

وزير سابق يكشف سر اتصال "الملك سلمان" به في السادسة صباحاً! وابنته: ظهور والدتي معه تكريم لها عبدالحكيم شار سبق 2022-02-04 كشف وزير النقل السابق عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، العديد من المواقف المهمة التي صادفته أثناء مسيرته منذ أن عمل أميناً لمنطقة الرياض، ثم وكيلاً لوزارة النقل، وبعدها وكيلاً لوزارة المواصلات حتى نال الثقة الملكية وزيراً للنقل.



وكشف "المقبل" في حديثه لبرنامج "ألف ميل" الذي تبثه القناة السعودية الأولى في الثامنة والنصف من مساء كل خميس، عن الكثير من الظروف التي مرّ بها مثل فقدانه لوالدته ومشواره التعليمي حتى تحقيق نجاحاته الأولى، وتولي المنصب تلو المنصب.



وفي جزئية عميقة، روى وزير النقل السابق العديد من القصص التي أكد بها على تعلمه الكثير من مدرسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مؤكداً على تجارب إدارية تعلمها واستلهمها من شخصية الملك سلمان، وقصة الاتصال الذي وصله منه في السادسة من صباح أحد الأيام.



كما تطرق لمنعطفات فاصلة مثل: كيف استقبل والد ووالدة المهندس المقبل خبر انتقاله إلى الظهران للدراسة؟ وتأثير وفاة والدته، والسبب الحقيقي وراء سرعة إنجاز "الدائري الضلع الغربي"، وصعوبات وتحديات شق الطرق السريعة، وظروف تأسيس "النقل الجماعي" في السعودية منذ عام ١٩٧٩م.



من جانبها، ذكرت الجوهرة عبدالله المقبل أن والدها داعم وسند كبير للمرأة في البيت والعمل، وفي مسيرتها وتعلمها، وفي وظيفتها، وحتى في ممارسة هواياتها.



وأشارت في هذا الصدد بأن من أجمل صور الدعم لوالدتها كانت عندما ظهرت برفقته في الصحف بمناسبة تكريمه كرجل العام سنة 2007 في ذلك الوقت الذي كان لا يظهر فيه رجل بصحبة زوجته في الجرائد! مضيفة: "أحبّ والدي تكريم زوجته؛ كونها رفيقة دربه، ونشرت الصورة لهما وهما يمسكان الدرع وشهادة التكريم سوياً".



وأكدت ابنة وزير النقل السابق أن والدها لم تغيره المناصب ومع ارتباطاته العملية وانشغاله الكبير، إلا أنه كان يخصص الوقت المناسب للأسرة.



يذكر أن برنامج "ألف ميل" يعده مركز الإنتاج الوثائقي بالتلفزيون، ويستضيف العديد من الشخصيات ذات التجارب الرائدة، سواء على المستوى الشخصي أو الخدمي أو مسؤولين سابقين، ويبث مساء كل خميس الساعة الثامنة والنصف مساء.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443 01:28 AM

وزير سابق يكشف سر اتصال "الملك سلمان" به في السادسة صباحاً! وابنته: ظهور والدتي معه تكريم لها حلقة "ألف ميل" تكشف: كيف تمكن "الطالب المقبل" وزملاؤه من دعوة الملك فهد؟





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كشف وزير النقل السابق عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، العديد من المواقف المهمة التي صادفته أثناء مسيرته منذ أن عمل أميناً لمنطقة الرياض، ثم وكيلاً لوزارة النقل، وبعدها وكيلاً لوزارة المواصلات حتى نال الثقة الملكية وزيراً للنقل.



وكشف "المقبل" في حديثه لبرنامج "ألف ميل" الذي تبثه القناة السعودية الأولى في الثامنة والنصف من مساء كل خميس، عن الكثير من الظروف التي مرّ بها مثل فقدانه لوالدته ومشواره التعليمي حتى تحقيق نجاحاته الأولى، وتولي المنصب تلو المنصب.



وفي جزئية عميقة، روى وزير النقل السابق العديد من القصص التي أكد بها على تعلمه الكثير من مدرسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مؤكداً على تجارب إدارية تعلمها واستلهمها من شخصية الملك سلمان، وقصة الاتصال الذي وصله منه في السادسة من صباح أحد الأيام.



كما تطرق لمنعطفات فاصلة مثل: كيف استقبل والد ووالدة المهندس المقبل خبر انتقاله إلى الظهران للدراسة؟ وتأثير وفاة والدته، والسبب الحقيقي وراء سرعة إنجاز "الدائري الضلع الغربي"، وصعوبات وتحديات شق الطرق السريعة، وظروف تأسيس "النقل الجماعي" في السعودية منذ عام ١٩٧٩م.



من جانبها، ذكرت الجوهرة عبدالله المقبل أن والدها داعم وسند كبير للمرأة في البيت والعمل، وفي مسيرتها وتعلمها، وفي وظيفتها، وحتى في ممارسة هواياتها.



وأشارت في هذا الصدد بأن من أجمل صور الدعم لوالدتها كانت عندما ظهرت برفقته في الصحف بمناسبة تكريمه كرجل العام سنة 2007 في ذلك الوقت الذي كان لا يظهر فيه رجل بصحبة زوجته في الجرائد! مضيفة: "أحبّ والدي تكريم زوجته؛ كونها رفيقة دربه، ونشرت الصورة لهما وهما يمسكان الدرع وشهادة التكريم سوياً".



وأكدت ابنة وزير النقل السابق أن والدها لم تغيره المناصب ومع ارتباطاته العملية وانشغاله الكبير، إلا أنه كان يخصص الوقت المناسب للأسرة.



يذكر أن برنامج "ألف ميل" يعده مركز الإنتاج الوثائقي بالتلفزيون، ويستضيف العديد من الشخصيات ذات التجارب الرائدة، سواء على المستوى الشخصي أو الخدمي أو مسؤولين سابقين، ويبث مساء كل خميس الساعة الثامنة والنصف مساء.