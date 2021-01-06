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"الصحة" توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف

تواصلاً لجهود الوزارة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع

ينتشر جفاف الجلد في المناطق ذات الأجواء الباردة والجافة، خاصة في المناطق الصحراوية خلال فصل الشتاء، ويحدث نتيجة التعرُّض جزئياً أو كلياً لعدة عوامل بيئية، منها التعرُّض للطقس الحار أو البارد مع مستويات رطوبة منخفضة أو الاستحمام المفرط.

ونصحت وزارة الصحة عبر إنفوجرافيك تعريفي نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، أهمية شرب الماء عند الشعور بأي أعراض، وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات مع الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء، لافتةً إلى أن الماء يتميز بأنه بلا سكريات وسعرات حرارية.

يأتي ذلك تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، والحث على اتباع أنماط صحية سليمة.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف
سبق

ينتشر جفاف الجلد في المناطق ذات الأجواء الباردة والجافة، خاصة في المناطق الصحراوية خلال فصل الشتاء، ويحدث نتيجة التعرُّض جزئياً أو كلياً لعدة عوامل بيئية، منها التعرُّض للطقس الحار أو البارد مع مستويات رطوبة منخفضة أو الاستحمام المفرط.

ونصحت وزارة الصحة عبر إنفوجرافيك تعريفي نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، أهمية شرب الماء عند الشعور بأي أعراض، وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات مع الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء، لافتةً إلى أن الماء يتميز بأنه بلا سكريات وسعرات حرارية.

يأتي ذلك تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، والحث على اتباع أنماط صحية سليمة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
12:48 PM

"الصحة" توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف

تواصلاً لجهود الوزارة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينتشر جفاف الجلد في المناطق ذات الأجواء الباردة والجافة، خاصة في المناطق الصحراوية خلال فصل الشتاء، ويحدث نتيجة التعرُّض جزئياً أو كلياً لعدة عوامل بيئية، منها التعرُّض للطقس الحار أو البارد مع مستويات رطوبة منخفضة أو الاستحمام المفرط.

ونصحت وزارة الصحة عبر إنفوجرافيك تعريفي نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، أهمية شرب الماء عند الشعور بأي أعراض، وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات مع الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء، لافتةً إلى أن الماء يتميز بأنه بلا سكريات وسعرات حرارية.

يأتي ذلك تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، والحث على اتباع أنماط صحية سليمة.

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