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"بأمر الصدر".. تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية

قرر مقاطعة كتلته لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

أعلنت الكتلة الصدرية، اليوم "السبت"، تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة، ومقاطعة جلسة الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "بأمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة".

وأضاف: "تقرر أيضًا مقاطعة الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس البرلمان".

ولم تستمر زيارة زعيم التيار الصدري الأخيرة لبغداد سوى 24 ساعة، ليقرر بعدها العودة لمقر إقامته في الحنانة بمدينة النجف، من الإدلاء بأية تصريحات أو عقد لقاءات مع أطراف في الإطار التنسيقي، في ظل استمرار الخلافات بينهما بشأن شكل الحكومة العراقية المقبلة.

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"بأمر الصدر".. تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية
سبق

أعلنت الكتلة الصدرية، اليوم "السبت"، تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة، ومقاطعة جلسة الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "بأمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة".

وأضاف: "تقرر أيضًا مقاطعة الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس البرلمان".

ولم تستمر زيارة زعيم التيار الصدري الأخيرة لبغداد سوى 24 ساعة، ليقرر بعدها العودة لمقر إقامته في الحنانة بمدينة النجف، من الإدلاء بأية تصريحات أو عقد لقاءات مع أطراف في الإطار التنسيقي، في ظل استمرار الخلافات بينهما بشأن شكل الحكومة العراقية المقبلة.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
03:14 PM

"بأمر الصدر".. تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية

قرر مقاطعة كتلته لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الكتلة الصدرية، اليوم "السبت"، تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة، ومقاطعة جلسة الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "بأمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة".

وأضاف: "تقرر أيضًا مقاطعة الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس البرلمان".

ولم تستمر زيارة زعيم التيار الصدري الأخيرة لبغداد سوى 24 ساعة، ليقرر بعدها العودة لمقر إقامته في الحنانة بمدينة النجف، من الإدلاء بأية تصريحات أو عقد لقاءات مع أطراف في الإطار التنسيقي، في ظل استمرار الخلافات بينهما بشأن شكل الحكومة العراقية المقبلة.

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